В Казани 1 августа могут перекрыть улицы Сибгата Хакима и Бондаренко

Ограничения могут ввести на участках улиц Сибгата Хакима и Бондаренко с 10:00 до 22:00

Фото: Максим Платонов

В Казани 1 августа из-за проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!» при необходимости ограничат движение транспорта. Временные меры могут ввести на улицах Сибгата Хакима и Бондаренко.

— Также могут ввести ограничение движения на обеих сторонах ул. Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима, — сообщает мэрия города.

Ограничения возможны с 10:00 до 22:00. Кроме того, в этот период ограничат доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

Ранее сообщалось, что в Казани с 10 августа по 10 октября перекроют проезд на участке от улицы Шишкина до дома №1а по улице Майской.





Вадим Вахрушев