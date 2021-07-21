В память об открытии воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери выпустили почтовую марку — видео
В Татарстане в честь открытия 21 июля воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери выпустили памятную почтовую марку. Торжественная церемония ее гашения прошла в казанской ратуше, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Мероприятие провели Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев и викарий Казанской епархии, епископ Елабужский Иннокентий. Памятные экземпляры почтовых марок передадут в Национальный музей и Государственный архив республики.
На особом штемпеле помещено изображение воссозданного объекта и пояснительная надпись: «Собор Казанской иконы Божией матери Казанского Богородицкого монастыря/ Построен в 1807 г./ Воссоздан в 2021 г.»
Сегодня в Казани состоялось торжественное освящение собора Казанской иконы Божией Матери. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед этим православную святыню Крестным ходом перенесли из Богоявленского собора в кремле в новый храм, где она отныне будет находиться. Подробнее — в материале «Реального времени».
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