Казанцу по возвращении из Турции предъявили контрабанду лекарств от диабета

Осетинские таможенники не поверили, что турист ввозит запас метформина для личного пользования

Фото: Реальное время

Страдающий диабетом житель Казани стал контрабандистом поневоле: он ввез в Россию из Турции годовой запас лекарств для себя и своей матери. Несмотря на то что сотрудники таможенного поста в Верхнем Ларсе допустили ряд существенных нарушений при проведении таможенного досмотра и оформлении документов о правонарушении, а Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания подтвердил это, дело в отношении него пошло по второму кругу и тянется уже девять месяцев. «Детектив» о якобы незаконном ввозе медикаментов и мнения юристов о том, какие проблемы реально грозят гражданам, которые сами для себя занимаются «импортозамещением» в области лекарственного обеспечения, — в материале «Реального времени».



«Я сам их предъявил»

Житель Казани Виталий Александров обратился в «Реальное время» с рассказом о том, как стал «контрабандистом поневоле». В октябре 2025 года он с супругой возвращался на автомобиле из поездки в Турцию через Грузию. По его словам, они везли приобретенный за рубежом для Александрова и его матери годовой запас лекарств, которые применяются при лечении сахарного диабета и его осложнений. Также они везли препараты, которые принимает его жена после онкологической операции. На досмотре в Верхнем Ларсе на него составили два протокола о нарушениях.

— Мы купили в Турции лекарства для себя. Я их на таможне не скрывал, предъявил сам, пояснил, что у меня и у матери диабет, жена после операции, а препараты предназначены для личного пользования, — рассказал он. — Лекарства я не декларировал, так как по закону это необязательно, если они не содержат наркотических или психотропных веществ. У грузинских таможенников к нам по этому поводу вопросов не возникло, а наши, российские, составили на меня протокол о контрабанде. Мы с супругой в автомобиле были вдвоем, лекарства общие, но обвинили только меня, возможно, потому, что если разделить это количество лекарств на двоих, то объемы получатся уже не такими внушительными.

На досмотре в Верхнем Ларсе на Виталия Александрова составили два протокола о нарушениях. скриншот сайта Яндекс-карты

Всего, как следует из протокола таможенного досмотра, Александровы везли с собой 79 упаковок лекарств 19 наименований общим весом 7,7 кг (каждого наименования — от 1 до 5 упаковок, за исключением 32 упаковок сахаропонижающего препарата, который при диабете употребляется ежедневно в значительном количестве).

Автомобиль супругов был проверен с помощью инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Причем добровольно предъявленные ими препараты, по словам Александрова, перед досмотром на ИДК велели зачем-то положить обратно в салон. Вся процедура, начавшаяся около 13:00, завершилась только к 22:00. Мужчина, страдающий диабетом, рассказал, что без еды за это время едва не потерял сознание, а содержание документов, которые ему в итоге предложили подписать, он понимал плохо, но под давлением и из-за страха оказаться задержанным до утра поставил подпись под бумагами:

— Я считал, что расписался примерно так же, как в протоколе инспектора ГАИ, — подтверждая лишь то, что я просто ознакомлен с содержанием документа. Но потом выяснилось: согласно смыслу протокола, я подтвердил свое согласие со всеми нарушениями, которые они мне вменяли.

Сотрудники таможни, как стало известно в ходе служебной проверки, допустили при досмотре нарушение: обязательная, согласно инструкции, видеозапись при осуществлении таможенного контроля в день, когда супруги Александровы пересекали границу в Верхнем Ларсе, и еще в ряде случаев не производилась. Это подтвердила и проводившая по жалобе казанца проверку Владикавказская транспортная прокуратура.

«Представленным доказательствам оценки не дано»

Таможенники признали Виталия Александрова виновным в недекларировании ввозимых товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии и нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). Последнее постановление он безуспешно пытался обжаловать в Советском районном суде Владикавказа, а потерпев неудачу, обратился в Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания, где решение нижестоящего суда было отменено.

Суд отметил, что обязанность декларирования лекарств, ввозимых для личного пользования, возникает не автоматически, а выводы о том, что количество слишком велико для личного пользования, не делаются на глазок. «Установленные требования закона судьей районного суда при рассмотрении настоящего дела об административном правонарушении выполнены не были. Юридически значимым обстоятельством по данному делу является установление характера изъятого таможенным органом товара — лекарственных средств, а именно: являются ли они сильнодействующими или запрещенными в Российской Федерации и для каких целей завезены», — указала высшая судебная инстанция, отметив, что Александров представил суду доказательства наличия у него и супруги заболеваний и рекомендации по приему препаратов.

— Делая вывод о доказанности обстоятельств, на основании которых вынесено постановление в отношении Александрова, представленным доказательствам оценки не дано <…>. Указывая, что такое количество препаратов требует таможенного декларирования, ни таможенный орган, ни судья не указали, в связи с чем такой вывод сделан <…>. Судьей районного суда не дана оценка тому факту, что таможенным органом не проведена соответствующая экспертиза на предмет того, имеются ли среди перевозимых лекарственных средств сильнодействующие препараты и включены ли они в государственный реестр лекарственных средств, — отметил суд.

«Делая вывод о доказанности обстоятельств, на основании которых вынесено постановление в отношении Александрова, представленным доказательствам оценки не дано». скриншот сайта Яндекс-карты

Вышестоящий суд также указал, что документы и вещи, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному владельцу, тогда как судьбу препаратов, изъятых у Александрова, не определили ни таможенники, ни нижестоящий суд.

Решение Советского райсуда Владикавказа было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд, который в июне 2026 года вновь счел привлечение Александрова к ответственности за контрабанду обоснованным. Суд пришел к выводу, что препарат «Галвус Мет» (метформин), который не входит, согласно экспертному заключению, в Государственный реестр лекарственных средств, ввозился в количестве, превышающем личную потребность Александрова и членов его семьи, и, следовательно, предполагался к коммерческой реализации, а также не имел на упаковке надписей на русском языке, что исключает его законную реализацию на территории РФ. Было также отмечено, что медицинские документы, подтверждающие личную потребность в лекарствах и родство с теми, кому они предназначались, были представлены уже после прохождения таможни. Виталий Александров намерен оспорить и это решение.

«Должен задекларировать»

В правовом отделе Татарстанской таможни «Реальному времени» разъяснили, как следует ввозить из-за границы лекарственные препараты для личного пользования, чтобы избежать проблем и не стать контрабандистом поневоле:

— При въезде в Россию гражданин должен задекларировать ввозимые препараты путем подачи пассажирской таможенной декларации с уплатой таможенных пошлин и налогов, если эти препараты подлежат такой уплате.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завозить препараты для личного пользования в большом количестве — с запасом на будущее, как уточнили казанские таможенники, не запрещено. Но чтобы к объему ввозимых препаратов не возникли вопросы, надо до выезда за границу заручиться рецептом от лечащего врача, в котором прописаны дозы и сроки приема лекарств. Тогда даже при ввозе годового запаса лекарств проблем на границе быть не должно, заверили издание специалисты.

«Главное — иметь при себе рецепт»

— Препарат «Галвус Мет» включен в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) РФ, — сообщила «Реальному времени» фармацевт, юрист Елена Хазина. — Правда, в ГРЛС есть запись о препарате «Галвус» (международное непатентованное название — вилдаглиптин), регистрационное удостоверение которого прекратило действие 31 октября 2025 года, но комбинированный препарат «Галвус Мет» прошел процедуру регистрации. Регистрационное удостоверение на него ЛП-№(001986)-(РГ-RU) действует бессрочно, то есть препарат официально разрешен к применению в России. Поэтому у меня выводы суда о нем вызывают вопросы.

Хазина подчеркнула, что метформин — препарат рецептурный, его назначают пациентам, страдающим диабетом 2-го типа, поэтому при ввозе его даже в личных целях следовало запастись рецептами, равно как и документами, подтверждающими родство с другими больными, если лекарства про запас планировали привезти не только для себя, но и для них.

«При наличии в препарате сильнодействующих или наркотических веществ обязательно иметь при себе рецепт, причем на этот конкретный лекарственный препарат, а не его заменитель». Реальное время / realnoevremya.ru

А вот декларировать лекарства для личного пользования, считает она, все-таки не обязательно, но только если они предназначены исключительно для личного использования самим физическим лицом, которое въезжает в РФ, и при условии, что они не содержат сильнодействующих или ядовитых веществ. Если препарат рецептурный, но не сильнодействующий, при его ввозе необходимо и достаточно предъявить рецепт.

Казанский юрист Владлен Копвиллем также напомнил, что главное в такой ситуации — запрещен или разрешен российскими законами ввоз определенных лекарственных средств или их компонентов на территорию России:

— При наличии в препарате сильнодействующих или наркотических веществ необходимо иметь при себе рецепт, причем на этот конкретный лекарственный препарат, а не его заменитель. И заранее декларировать такие препараты, естественно, тоже обязательно.

Юристы также сходятся во мнении, что количество ввозимых лекарственных средств для личного использования не может строго лимитироваться, но при большом количестве упаковок у пограничников вполне обоснованно могут возникнуть вопросы.