В Татарстане на женщину наехал гидроцикл — ее госпитализировали

Водителя, совершившего наезд, разыскивают следователи

Днем 29 июля 2026 года водитель гидроцикла совершил наезд на женщину, отдыхавшую на пирсе. Это произошло на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.



Предварительно установлено, мужчина, управлявший гидроциклом, совершил опасный маневр. Его разыскивают следователи.



По данным ГУ МЧС по республике, женщина с открытым переломом правой голени в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №7 Казани.

Напомним, 6 июля около 15:30 22-летняя девушка без прав на управление гидроциклом совершила наезд на трех человек, катавшихся на сапбордах. Один из них утонул. Было возбуждено уголовное дело.

Галия Гарифуллина