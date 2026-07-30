Татарстан вышел в лидеры рынка общепита России по сумме выручки рестораторов

«Реальное время» составило рейтинг регионов страны по объему и динамике оборота кафе и ресторанов

Фото: Мария Зверева

По итогам января — мая 2026 года оборот ресторанов, кафе и баров в России составил 2,4 трлн рублей. Больше всех заработали заведения общепита Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Татарстан также попал в топ-10 субъектов страны по этому показателю и в топ-3 — в Приволжском федеральном округе. Республика попадает в первую десятку российских регионов с наибольшим оборотом рестораторов уже третий раз подряд. Однако по динамике увеличения выручки — лишь на 24-м месте. Подробнее — в материале «Реального времени».



Москва — лидер по объему оборота общепита

Российская столица заняла первое место по объему оборота общепита. У московских баров, кафе и ресторанов он достиг 600,7 млрд рублей по итогам января — мая 2026 года. На втором месте по этому показателю — Санкт-Петербург (216,9 млрд), на третьем — Московская область (191,4 млрд), следует из данных Росстата.

Под оборотом заведений общественного питания подразумевается выручка от продажи населению для потребления собственной кулинарной продукции и покупных товаров без обработки. При исследовании рынка аналитики Росстата считают стоимость блюд, реализованных как на месте, так и путем доставки.

В список включены только те организации, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства.

Реальное время / realnoevremya.ru

В топ-5 также попали Краснодарский край (89 млрд) и Свердловская область (76,2 млрд). На 6—10 местах этого рейтинга расположились Республика Дагестан (52,1 млрд), Челябинская (51,9 млрд) и Самарская (46,9 млрд) области, Татарстан (45,7 млрд) и Красноярский край (43,4 млрд).

Если же изучить динамику увеличения выручки рестораторов в регионах, то лидеры рейтинга кардинально изменятся. Так, сильнее всего оборот заведений общепита увеличился на Чукотке (+45,3% за год), в Карелии (+37,9%) и Магаданской области (+23,3% за год).

Следом идут Хабаровский край (+20,1%) и Волгоградская область (+19,2%). Места с 6-го по 10-е в списке достались Саратовской области (+13,4%), Краснодарскому краю (+12,5%), Тульской области (+12%), а также республикам Марий Эл (+12,3%) и Ингушетия (+11,7%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом же по России оборот общественного питания за пять месяцев текущего года составил 2,4 трлн рублей. Это на 6,5% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Для справки: по итогам 2025 года оборот общепита в стране составил более 4 трлн рублей. Относительно 2024-го этот показатель вырос на 8,7%.

Татарстан третий год подряд в топ-10 по объему оборота общепита

Помимо того, что Татарстан занял девятое место в общероссийском рейтинге по объему оборота общепита, республика оказалась второй среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером в ПФО по этому показателю стала Самарская область, которая оказалась 8-й в рейтинге по стране.

При этом по динамике роста оборота республика заняла 24-е место по стране и 4-е — среди регионов ПФО. В Татарстане объем выручки рестораторов увеличился на 7,8% за год. В округе более привлекательная динамика оказалась у Саратовской области (+13,4%), Марий Эл (+12,3%) и Оренбургской области (+10,1%).

Однако темпы увеличения оборота заведений общественного питания в Татарстане все же оказались выше, чем в среднем по ПФО (+4%) и России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстан уже третий год подряд оказывается в десятке регионов по величине оборота общепита. Так, по итогам января — августа 2025 года он в республике составил 61,6 млрд рублей. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024-го, согласно статистике Росстата. Причем тогда по объему выручки республика оказалась на восьмом месте по стране и на первом — в ПФО.

В свою очередь, за январь — октябрь 2024 года оборот заведений общепита в Татарстане составил 65,2 млрд рублей. Это на 8,2% больше, чем за тот же период 2023-го, свидетельствует доклад Росстата.

При этом в тот момент республика заняла 6-е место по объему оборота среди всех российских регионов и 1-е — в Поволжье.

В аутсайдерах по обороту — Ингушетия

Самые скромные объемы оборота общепита зафиксированы в Ингушетии (453 млн), Еврейской автономной области (863,4 млн) и Калмыкии (970,6 млн).

Следом идут Ненецкий автономный округ (1,8 млрд) и Республика Тыва (2,7 млрд). Также в аутсайдерах — Магаданская область (2,8 млрд), Чукотка (2,9 млрд), республики Адыгея (3,1 млрд), Карачаево-Черкесия (3,1 млрд) и Алтай (3,4 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом сильнее всего оборот общепита упал на Алтае (-9,1% за год). К слову, этот регион резко сместился с 76-й позиции на 85-ю относительно первого антирейтинга. Далее по динамике снижения — Ярославская область (-8,9%) и Ненецкий автономный округ (-8,1%). Последний тоже опустился на одну строчку ниже по сравнению с рейтингом аутсайдеров по объему оборота.

Еще в «антидесятку» попали Ивановская область (-6,5% за год), республики Северная Осетия — Алания (-6,5%) и Мордовия (-5,9%), Пермский край (-4,1%), а также Дагестан (-3,5%). Последняя республика ранее была в топ-10 по объему оборота общепита.

Замыкают антирейтинг Орловская (-3,4%) и Кемеровская (-1,8%) области.

Реальное время / realnoevremya.ru