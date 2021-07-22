В Минэкологии подтвердили факт замора рыбы на озере Средний Кабан

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Специалистами Минэкологии РТ установлен факт замора рыбы на озере Средний Кабан. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сброс сточных вод не выявлен. Специалисты взяли пробы воды — в течение семи дней будут известны результаты. Кроме того, проведен анализ на содержание кислорода в озере. Этот показатель установился на критически низкой отметке — 1,2 мг / куб. дм при норме не менее 6 мг / куб. дм.

Жители Казани пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан. Казанцы подозревают, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы.



Алексей Нечаев