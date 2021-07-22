Почему в Среднем Кабане опять вымерла рыба

Флора и фауна озера Кабан в центре Казани в очередной раз пострадали — то ли от действий человека, то ли в связи с аномальной жарой этого лета. Минэкологии Татарстана подтвердило факт мора рыбы в озере Средний Кабан. Почему это произошло, виновата ли в этом жара, случались ли подобные прецеденты раньше и что делать, чтобы предотвратить подобную экологическую катастрофу? Об этом и не только «Реальному времени» рассказала завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова.

Факт есть

Специалистами Минэкологии РТ установлен факт замора рыбы на озере Средний Кабан. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что сброс сточных вод не выявлен. Специалисты взяли пробы воды — в течение семи дней будут известны результаты. Кроме того, проведен анализ на содержание кислорода в озере. Этот показатель установился на критически низкой отметке — 1,2 мг/куб. дм при норме не менее 6 мг/куб. дм.

Жители Казани пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан. Казанцы подозревают, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы.



«Это комплекс причин: в моей практике эколога никогда не было одной-единственной причины»



Нафиса Мингазова объясняет снижение содержания кислорода в воде множеством причин, одной из которых является цветение воды. Впрочем, для глубоководного Кабана это не объясняет критически низкого уровня кислорода:



— Жаркий месяц привел повсеместно к сильному эвтрофированию водных объектов, к бурному росту зеленых и сине-зеленых водорослей, что называется цветением воды. В этом случае при отмирании водорослей происходит снижение уровня кислорода в воде. Наиболее заметно это на мелководных участках водоемов. Для глубоководных водоемов, к которым относится озеро Средний Кабан — его преимущественная глубина порядка 12 м, это менее характерно.

Эксперт напомнила, что на озерах заморы рыбы были и в прошлые годы, когда фиксировались сбросы сточных вод, и в подледный период, когда после зимы вскрывался Кабан.



— На озерах Кабан либо происходило накопление токсикантов в воде за зимний период и к весне был замор рыбы, либо когда сбрасывали нефтепродукты и другие загрязняющие вещества.

Причины, по словам Нафисы Мансуровны, могут быть разные: это и влияние эвтрофирования пополам с загрязнением или преимущественное влияние загрязняющих веществ, которые могли поступить в этот водоем, плюс жара усугубляет ситуацию.

Эксперт считает, что нельзя забывать и о том, что в озере Средний Кабан многие годы отмечается загрязненный нижний слой донных отложений и нижнего слоя воды — накопления токсических веществ в водоеме происходят не первое десятилетие. «Это комплекс причин: в моей практике эколога никогда не было одной-единственной причины», — отмечает она.

Последний раз озером занимались перед Универсиадой, но для его очистки сделано было недостаточно

Последний раз озеро глубоко изучали перед Универсиадой, и тогда экспертные группы пришли к выводу, что озеро нужно существенно оздоравливать, поскольку на поверхности еще можно добиться улучшения качества воды, а в нижних слоях воды, начиная с глубин 6 метров, отмечались загрязненные слои воды.

— К Универсиаде были проведены некоторые мероприятия по очистке озера, по оздоровлению, но их было очень мало, и они проблему кардинально не решили, — считает Нафиса Мингазова. — В то же время было некоторое дополнительное негативное воздействие на озеро во время строительства гребного канала: подсыпки по берегам для строительства дорожек, ливневок.

Перед Универсиадой для консультации по глубокой очистке озера даже приглашали руководителя американской проектной фирмы — предполагали, что будет кардинальное оздоровление озера Кабан с выемкой донных отложений. Но, к сожалению, договоренности сошли на нет — связано ли это с ограниченным финансированием или тем, что поджимали сроки перед Универсиадой, неизвестно.

Последний раз озеро глубоко изучали перед Универсиадой, и тогда экспертные группы пришли к выводу, что озеро нужно существенно оздоравливать. Фото: Мария Горожанинова

Во время соревнований воду очищали плавучие понтоны с растениями

В итоге перед соревнованиями провели ряд мероприятий для очистки вод озера: на время состязаний останавливали работу предприятия, устанавливали плавучие биоплато — понтоны с растениями, очищающими воду. Этого, конечно же, крайне недостаточно, убеждена эксперт.



— Наша кафедра совместно с американской командой предлагали очистку дна от загрязненных донных отложений, аэрацию воды, создание берегового пояса из водно-болотной растительности — эти мероприятия надежно на долгие годы могли бы решить проблему.

То, что сейчас наблюдаются заморы, — это, возможно, связано со вторичным загрязнением со дна, усугубляемым жарой. Также возможны сбросы сточных вод плюс антропогенное эвтрофирование. На ситуацию влияет комплекс факторов, но отсутствие кислорода в воде всегда говорит о токсикофикации водоема.

Панорама Старо-Татарской слободы. 1990-е годы. Фото pastvu.com

«Душа болит за это озеро. Я в прошлом мастер спорта, гребец, я выросла на этом озере»

Нафиса Мансуровна поделилась воспоминанием, когда случился первый на ее памяти замор рыбы:

— Замор рыбы был в 1981 году, когда плавали гигантские лещи вверх брюхом на озере Средний Кабан, а наши лодки шли через эти мертвые тела — я никогда этого не забуду.

С 1981 по 1984 год Нафиса Мингазова была участником проекта по оздоровлению озер Кабан — тогда изымали донные отложения, закрывали предприятия, не сливали сточные воды. Но в то время большую часть мероприятий провели для озера Нижний Кабан.

— А когда в 1987 году на озере Нижний Кабан снова был замор рыбы — тогда произошел аварийный сброс фекалий в воду, я стояла на берегу водоема и у меня слезы текли по щекам: рыдала, потому что видела, как был уничтожен труд огромного коллектива, который работал, чтобы оздоровить озера.

То, что происходит сегодня с озером, по мнению эксперта, закономерно: «С озером нужно постоянно работать — с озером, куда сбрасываются сточные воды с ТЭЦ-1 и ряда других предприятий, его нужно постоянно оздоравливать и контролировать состояние».

Средний Кабан принимает соревнования мирового класса, здесь постоянно тренируется сборная России. Фото: Илья Репин

«Душа болит за это озеро. Я в прошлом мастер спорта, гребец, я выросла на этом озере», — говорит эколог. На сегодняшний день озеро Средний Кабан является центром академической гребли в России, одним из самых признанных, известных центров гребного вида спорта. Озеро принимает соревнования мирового класса, здесь постоянно тренируется сборная России. К проблеме оздоровления озера Средний Кабан нужно возвращаться многократно, в этом убеждена Нафиса Мингазова.

