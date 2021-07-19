УФАС РТ возбудило дело в отношении финансовой пирамиды Synergy — ее реклама появилась в казанском метро

УФАС по Татарстану возбудило дело в отношении компании Synergy, которую ЦБ относит к организации с признаками финансовой пирамиды, рассказала замруководителя УФАС по РТ Венера Чернова. Реклама компании появилась в казанском метро в июне.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все основные условия разместили на сайте МПК Synergy. При переходе на него пользователю предлагается выбрать разные программы. Чем меньше процент взноса, тем больше приходится ждать денег на покупку. Сотрудники ФАС воспользовались калькулятором на сайте и вбили данные. Оказалось, что пользователю предлагается внести помимо суммы взноса еще средства — на страхование, активацию программы, членские и вступительные взносы. В рекламе, которая появилась в казанском метрополитене, об этом ничего не говорилось.

ФАС обнаружила, что участники программ Synergy по факту приобретают криптовалюту. Возбуждены дела по ч. 2 ст. 28 и ч. 1,2 ст. 29.1 закона «О рекламе».

О появлении рекламы компании с признаками финансовой пирамиды из Екатеринбурга «Реальное время» рассказало в июне. При этом в Казани Synergy Group, похоже, не ограничивается рекламой. На улицах города корреспондент заметил автомобили с символикой компании. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина