В Казани готовность Центра стрельбы из лука достигла 82%

Сейчас продолжается отделка фасада, идет монтаж инженерных коммуникаций

В Казани готовность первого в Татарстане специализированного Центра стрельбы из лука достигла 82%. Планируется, что строительные работы будут завершены в августе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас продолжается отделка фасада, идет монтаж инженерных коммуникаций. Параллельно специалисты заканчивают внутреннюю отделку помещений, адаптируют пространство для удобства маломобильных граждан и занимаются благоустройством территории.

В Казани также продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр спорта «Физра» в жилом массиве «Салават Купере». Его собираются открыть в сентябре. На данный момент завершается монтаж фасадного остекления и установка оборудования.

На ул. Портовой специалисты возводят Центр фигурного катания. Уже завершены устройство монолитного основания, укладка кровли и обшивка здания сэндвич-панелями.

— Сейчас проводится монтаж внутренних инженерных коммуникаций (вентиляция, отопление, водоснабжение, электричество), облицовка фасада здания и установка стеклянных витражей. Внутренние помещения находятся на этапе чистовой отделки. Ежедневно на площадке задействованы порядка 90 рабочих, — рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, готовность Центра развития футбола на базе «Рубина» в Казани составляет 90%. Полное завершение работ планируется к августу.



Галия Гарифуллина