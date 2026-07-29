В Татарстане выросло число туристов, перевезенных речным транспортом

Всего по состоянию на 27 июля флот перевез 218,4 тыс. человек — на 8% больше, чем годом ранее

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане число туристов, перевезенных «Флотом РТ», выросло за год на 9,6%. Об этом свидетельствуют данные презентации, продемонстрированной на пресс-конференции генерального директора АО «ФТ» Романа Лизалина.

Всего по состоянию на 27 июля флот перевез 218,4 тыс. человек — на 8% больше, чем годом ранее. В частности, по возобновленному маршруту Казань — Набережные Челны пассажиропоток превысил 6,5 тыс. человек.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Коммерческими рейсами было перевезено 18,7 тыс. человек — на 22% больше, чем в 2025-м. При этом пассажиропоток на социальных рейсах снизился до 99,7 тыс. (-5,4% год к году).

Галия Гарифуллина