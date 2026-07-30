Шесть надежд Татарстана: кто поборется за медали на ЧЕ по водным видам спорта

Агния Тулупова, Никита Шлейхер и другие: разбираем шансы спортсменов республики на награды

Софья Дьякова и сердечко. Фото: Реальное время

Завтра, 31 июля, в Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Начнется он с синхронного плавания и прыжков в воду. За день до завершения стартов в этих дисциплинах медали разыграют в плавании на открытой воде, а 8 августа пловцы-«дальнобойщики», как их называют, передадут эстафету хай-дайверам. С 10 по 16 августа в борьбу за награды вступят пловцы. Подробнее о главных соперниках и перспективах наших атлетов на ЧЕ — в превью «Реального времени».



Агния Тулупова и синхронное плавание — с 31 июля по 5 августа

Воспитанница татарстанского синхронного плавания и «Школы Татьяны Покровской» Агния Тулупова попала в группу, выполняющую акробатическую программу. Состав группы почти идентичен составу участниц в дисциплине «произвольная программа», отличие лишь в том, что вместо Киры Черезовой и Александры Шмидт в команде выступят Тулупова и Валерия Плеханова.

Специалисты считают, что татарстанская синхронистка будет заявлена запасной на старт, что не помешает ей получить полноценную медаль в случае успешного выступления, собственно, как было в 2015 году по итогам казанского чемпионата мира. Тогда Лиля Низамова была награждена золотыми медалями, не выходя на старт. Разница между теми соревнованиями и предстоящим стартом Тулуповой в том, что Низамова переехала в Казань из другого региона, а Агния здесь выросла — на занятия синхронным плаванием ее мотивировала Акватика-2015. Об этом «Реальному времени» рассказывала заслуженный тренер России Ольга Павлова:

— В 2015 году во время чемпионата мира в Казани Агния с мамой сидела на соревнованиях синхронисток, глядя на них восхищенными глазами. Сама Агния в то время ходила в платную секцию, открывшуюся на базе бассейна в Молодежном центре, где тренировала Оксана Махоткина. Далее Махоткина пригласила меня на тренировку своей группы в Молодежный центр и там я углядела Агнию. Еще через какое-то время, в ходе проведения Кубка Светланы Ромашиной, мы персонально пригласили Агнию стартовать на этих соревнованиях, и тогда Ромашина тоже приметила эту девочку, занявшую второе место. Впоследствии мы стали рекомендовать Агнию москвичам, нашему известному наставнику Наталии Мендыгалиевой, которая также отмечала перспективы девочки, хотя на тот момент ей не хватало «школы». И эту самую «школу» Агния стала получать в первом наборе «Школы Покровской», куда Татьяна Николаевна отбирала учениц лично, совместно с хореографом Мариной Григорьевной Тереховой. Они выделили Агнию.

Владимир Леонов: в Париж с улыбкой. Реальное время / realnoevremya.ru

Международный дебют под руководством нового главного тренера сборной

Агния Тулупова уже имеет опыт выступления на чемпионате мира 2025 года в Сингапуре, который принес ей две серебряные награды. Тогда это были старты в акробатической программе (в которой спортсменка заявлена и сейчас) и в технической (эти соревнования пропустит).

Оба раза наши группы уступили Китаю, который очень сильно ушел вперед в момент нашего отсутствия на международных стартах. И оба раза наши девушки опережали испанок, с кем будут вести борьбу за золото Парижа под руководством нового главного тренера сборной Светланы Ромашиной, хорошо знакомой болельщикам Татарстана.

Единственный мужчина в окружении 15 девушек в общем составе сборной — это Захар Трофимов, который заменит Александра Мальцева. Мальцев десять лет завоевывал золотые медали на всех соревнованиях, в которых принимал участие, начиная с дебюта на все том же ЧМ в Казани, всего лишь несколько раз постояв на второй ступени пьедестала почета. В Париж Трофимов едет, завоевав три золота на юниорском чемпионате Европы.

Поскольку Россия некоторое время не участвовала в международных стартах, необходимо напомнить, что водного поло на ЧЕ не будет. Свои награды ватерполисты разыгрывали еще зимой, поскольку их турниры проводятся отдельно. А потому на нынешнем Евро не будет ни мужской сборной с большим количеством игроков «КОС-Синтеза», ни женской дружины, которая только что заняла четвертое место по итогам Кубка мира.

Без представителей спортклуба «Синтез» сборная России сейчас не обходится. Реальное время / realnoevremya.ru

Никита Шлейхер, Геннадий Фокин и прыжки в воду — с 31 июля по 6 августа

Большие надежды Татарстан возлагает на Никиту Шлейхера и перешедшего в сборную РТ Геннадия Фокина, которые будут представлять республику на стартующем чемпионате. Шлейхер прорывался в Париж через тернии, необъяснимым образом выросшие еще на родине. В конце мая он был дисквалифицирован комиссией по этике, входящей в состав Федерации прыжков в воду, и срок дисквалификации должен был завершиться через неделю после окончания чемпионата Европы.



Возвращение российских прыгунов на европейскую арену — это конкуренция со стороны стран с сильными школами, которые были и есть в Германии, Италии, на Украине, в Швеции (это касается женской сборной, чемпионские традиции в которой заложила Ульрика Кнапе). Настоящий бум, вызванный проведением домашних Олимпийских игр, произошел в Англии и Франции. Англичанин Томас Дэйли и француз Бенджамин Оффре, как локомотивы, вытянули прыжки в воду в авангард.

Если говорить о личных стартах, тот же Геннадий Фокин на прошлогоднем чемпионате мира был только пятым среди европейцев на трамплине. Тогда он еще не представлял Татарстан. Шлейхер дважды был бы четвертым, и только Терновой мог бы претендовать на серебро Европы. Посмотрим, как на Шлейхере скажутся треволнения.

На дистанции еще один «синтезовец» — Андрей Минаков. Реальное время / realnoevremya.ru

Старты пловцов — с 10 по 16 августа

Старты пловцов Ралины Гилязовой, Софьи Дьяковой и Андрея Минакова пройдут в диапазоне с 10 по 16 августа и сами по себе потребуют отдельного превью, вместе с анализом уже завершившихся к тому времени соревнований синхронисток и прыгунов. Поскольку плавание на открытой воде (с 4 по 8 августа) и хай-дайвинг (с 7 по 8 августа) медалей нам не принесут по причине отсутствия татарстанцев в сборной России.



Между тем президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не допустит российских и белорусских спортсменов для участия в чемпионате Европы по прыжкам в воду 2027 года. Тут необходимо внести пояснения: в данном случае отказ идет от политического руководства Польши. World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований без ограничений, в то время как Европейская федерация водных видов спорта допускает их к соревнованиям в нейтральном статусе. Но поляки этим не довольствуются и намерены решать вопрос кардинально. Это полностью коррелируется, например, с решением правительства Германии в отказе от участия российских спортсменов в чемпионате Европы по тхэквондо, который состоялся в мае в Мюнхене. Кстати, белорусов немцы допустили.

Проблем с российскими прыгунами на двух подряд чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов, проходивших в Киеве, у нас не было. Наоборот, они запомнились двумя победами Шлейхера в синхроне на 3-метровом трамплине с Евгением Кузнецовым и на вышке с бывшим казанцем Александром Белевцевым (2019 год), а также — серебряными медалями в синхронных прыжках с вышки с Белевцевым (2017 год).

Старты Юлии Ефимовой и Евгении Чикуновой придутся на заключительную часть чемпионата Европы. Реальное время / realnoevremya.ru

Особенности прыжков в воду состоят в том, что из-за небольшой популярности вида спорта федерации проводят чемпионаты практически ежегодно. То вписываясь в общий календарь с другими водоплавающими, то есть чемпионаты Европы и мира по водным видам спорта (такой же, например, будет в этом году в Париже), то стартуя локально, с розыгрышем 13 комплектов наград.