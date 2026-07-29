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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:56, 29.07.2026

Ограничения действовали чуть более 5 часов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действовали 5 часов 20 минут: с 04:30 до 9:50 мск.

В аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода уже сняли ограничения, сообщила Росавиация. Информации об открытии татарстанских аэропортов пока не поступало.

Никита Егоров

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