В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали чуть более 5 часов
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Ограничения действовали 5 часов 20 минут: с 04:30 до 9:50 мск.
В аэропортах Чебоксар и Нижнего Новгорода уже сняли ограничения, сообщила Росавиация. Информации об открытии татарстанских аэропортов пока не поступало.
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