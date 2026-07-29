Ереван опроверг слухи о замене российского газа иранским

Страна намерена нарастить объемы по проекту «Газ в обмен на электроэнергию»

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Армения не ищет альтернативу российскому газу, заявил министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян. Так он ответил на вопрос журналистов о возможной замене российского топлива иранским.

— Исламская республика нуждается в дополнительных объемах электроэнергии, а Армения нуждается в природном газе, — передает его слова ТАСС.

В рамках проекта «Газ в обмен на электроэнергию» стороны договорились создать рабочую группу для обсуждения деталей увеличения поставок. Ранее «Газпром» отчитался о чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие 2026 года.

Вадим Вахрушев