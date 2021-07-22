Патриарх Кирилл попросил президента Татарстана восстановить Богородицкий монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента РТ Рустама Минниханова восстановить комплекс Богородицкого монастыря. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

«Думаю, на фоне тех достижений, которые уже имели место, нам следует позаботиться о восстановлении комплекса Казанского Богородицкого монастыря в городе Казани», — сказал патриарх.

Фото: patriarchia.ru

Также он отметил: «Я как патриарх был бы очень вам за это благодарен от лица всей Русской православной церкви».

Минниханов вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Дуслык».Торжественная церемония состоялась в Казанском кремле. Патриарх в среду прибыл в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Алексей Нечаев