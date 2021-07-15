«Внешний вид и все элементы собора воссозданы один в один»

Как готовят к освящению новый храм Казанской иконы Божией Матери

Фото: Марат Ким

В татарстанской столице подошли к концу работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. В преддверии торжественного освящения храма 21 июля специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» еще раз осмотрели объект и рассказали об этапах и деталях воссоздания грандиозного сооружения. Специально для «Реального времени» беседу с экспертами и увлекательную историю восстановления собора пересказал Никита Купцов.

Спустя 5 лет с начала работ по воссозданию храма



В 2015 году руководством республики было принято решение о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери, средства были выделены из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры Республики Татарстан.

26 апреля 2016 года был произведен первый археологический раскоп, именно этот день принято считать началом работ по воссозданию храма.

21 июля 2016 года, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери.

21 июля 2016 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место закладки восстанавливаемого собора. Фото: Максим Платонов

— Внешний вид, конфигурация, все архитектурные элементы собора воссозданы один в один. Колонны исторического собора были выполнены из кирпича, мы их сделали более прочными, более надежными из монолитного бетона. Ионические капители колонн портиков были в точности такими же, мы их восстановили по фотографиям, также, как и габариты и размер всех окон и всего декора, — сообщил главный инженер проекта Вячеслав Нилов.

На начальном этапе работ, археологи обнаружили фундамент собора и стены Пещерного храма, которые не были полностью разрушены взрывом 4 мая 1932 года.

Архитектором-реставратором Пещерного храма выступил Алексей Никитин, его эскизный проект был положен в основу.

На начальном этапе архитекторам были известны габариты исторического собора, после взрыва сохранились остатки фундаментов и стен Пещерного храма, три ступени западного спуска в пещерный храм, а также край цоколя собора, что позволило привязать восстанавливаемое здание с миллиметровой точностью.

Три ступени Пещерного храма, уцелевшие после взрыва. Фото: Марат Ким

Вокруг восстановления Пещерного храма состоялись жаркие дискуссии: работники культуры стояли за то, чтобы сохранить исторические руины для экскурсий, однако решено было прислушаться к мнению Митрополита Феофана и греческого эксперта Преписа и сделать Пещерный храм удобным для церковной службы и прихожан.

Проект восстановления собора Казанской иконы Божией Матери разрабатывался большим коллективом ГУП «Татинвестгражданпроект» под руководством генерального директора Аделя Хуснутдинова, а также множеством подрядных организаций, специалистов — археологов, историков, художников. Особый вклад в конструктивную надежность воссозданного собора внесли главный конструктор проектного института Владимир Портянкин, главный архитектор Максим Быков, главный инженер проектов второй архитектурно-проектной мастерской Григорий Руденко, главный конструктор проектной мастерской Ильдар Халиуллин и ведущий конструктор Андрей Соколов.

В коридорах Пещерного храма, сохранилась аутентичная штукатурка стен, она визуально отделена от восстановленной части белой обводкой.

Уцелевшая подлинная штукатурка стен Пещерного храма. Фото: Марат Ким

По расчету, масса воссозданного собора составляет более 120 000 тонн. Западные консультанты предлагали водрузить здание на колонны, однако казанские архитекторы приняли решение укрепить исторический фундамент храма и водрузить на него восстановленный собор.



— Если наложить план Пещерного храма на план верхнего зала собора, оказывается, что место обретения Казанской иконы Божией Матери располагается прямо под престолом главного алтаря. Когда стали снимать исторические полы Пещерного храма, в земле были обнаружены могилы с останками людей, археологи пока не определили точно, кем были эти люди, предположительно, захоронения были сделаны даже раньше периода возведения первого храма в XVI веке. К сожалению, многие уникальные технологии прошлого оказались безвозвратно утрачены, для восстановления исторических сводов Пещерного храма мы искали специалистов по всей стране, пока не нашли костромских мастеров, которые взялись за эту работу, — рассказывает руководитель группы архитекторов ГУП «Татинвестгражданпроект» Татьяна Ксенофонтова.

Во время археологических работ было обнаружено более 220 захоронений, которые были перезахоронены по православным поминальным обычаям на территории Богородицкого монастыря. Место захоронения отмечено поминальным крестом.

Место обретения иконы. Фото: Марат Ким

— Главное отличие восстановленного собора от исторического в том, что он оборудован современными инженерными системами для прихожан. Как известно, раньше храм был «холодным», поэтому при разработке проектно-сметной документации перед нами стояла непростая задача разместить в здании современные инженерные системы, которых не было раньше: вентиляцию, отопление, освещение — предусмотреть и рассчитать все это было необходимо в первую очередь, службы в храме проходили круглый год, — пояснил главный инженер проекта Вячеслав Нилов.

Перед инженерами, проектантами и строителями стояла амбициозная задача по воссозданию исторического храма, одновременно сделав его современным функционально.

Проектные работы выполнялись с применением технологий информационного моделирования (BIM), что позволило всем участникам процесса увидеть все сложные моменты и конструктивные особенности на каждом этапе работ по воссозданию.

BIM — модель храма

Задача, возложенная на ГУП «Татинвестгражданпроект», была выполнена блестяще и была высоко отмечена в профессиональной среде, однако впереди еще много работы по воссозданию комплекса Богородицкого монастыря.

1 / 43 Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Из истории строительства собора

8 июля 1579 года произошло знаменательное событие — обретение Казанской иконы Божией Матери. Девятилетняя девочка Матрона обрела икону на месте, указанном ей во сне. Рассказ об этом и о первых чудесах от иконы впервые составил очевидец событий священник Ермолай — будущий патриарх Гермоген. О находке сообщили царю Ивану IV, который повелел воздвигнуть на месте обретения иконы церковь и ограду для организации девичьего монастыря. Деревянный храм простоял 26 лет. В 1595 году на месте деревянного храма был заложен каменный собор, который простоял 200 лет. Фрагменты фундамента первого каменного храма были обнаружены в ходе раскопок и экспонированы в Пещерном храме. В 1791 году выдающийся русский архитектор, основоположник русского классицизма Иван Старов разработал проект храма по указу Екатерины II. Однако после кончины императрицы стройка была приостановлена. В 1798 году произошла торжественная закладка первого камня будущего собора в присутствии императора Павла I.

Собор строился 10 лет и был освящен в 1808 году, он был холодным, то есть не отапливаемым в зимнее время, поэтому зимой Казанская икона Божией Матери переносилась в храм Николы Тульского, который располагался рядом в 30 метрах.

В 1913 году после посещения собора великой княгиней Елизаветой Федоровной, неприспособленное для посещения прихожанами подземелье под храмом — место обретения Казанской иконы Божией Матери углубили и организовали там Пещерный храм.

4 мая 1932 года собор был взорван, с 1942 года на территории бывшей обители размещалась табачная фабрика; западная часть ансамбля позже была застроена 5-этажными домами.

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