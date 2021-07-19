Семья Наиля Маганова перепродаст кинотеатр «Татарстан» в Альметьевске почти за $2 млн

140 млн рублей за кинотеатр 1964 года постройки

В Альметьевске выставили на продажу здание кинотеатра «Татарстан», построенное еще в 1964 году, выяснило «Реальное время». На этот раз новый собственник хочет выручить за него 140 млн рублей.

Здание расположено на пересечении проспекта Габдуллы Тукая и улицы Ленина, напротив здания Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ). Общая площадь кинотеатра — 1 345 кв. м. В здании — два кинозала на 210 и 81 посадочное место. Цокольный этаж (600 кв. м) оборудован под ресторан и кафе с одной общей кухней. Со зданием вместе продают и землю площадью 5 545 кв. м., на участке расположена парковка на 50 машино-мест.

По сообщениям местных жителей, ранее кинотеатр носил название «Восход». Фото almetpark.ru

«Татарстан» не первый кинотеатр в Альметьевске, до него в 1956 году открылся кинотеатр «Россия». Однако «Татарстан» в некотором роде можно считать ровесником Альметьевска как «нефтяной столицы» Татарстана — в год постройки, в 1964 году, в городе расположилась штаб-квартира «Татнефти». По сообщениям местных жителей, ранее кинотеатр носил название «Восход». Здание строилось по типовому проекту и не входит в реестры ОКН. Этот кинотеатр работал и в постсоветское время, однако в 2007 году у него появился конкурент в лице более современного «СтарСинема», расположенного в четырех километрах дальше по улице Ленина. Через некоторое время после этого кинотеатр закрылся. В городских пабликах о кинотеатре вспоминают с ностальгией — хотя и отмечают, что соседний сквер в 2019 году стал прибежищем для маргинальных личностей.

Кто приобретал и продавал кинотеатр

До 2003 года, согласно данным Росреестра, кинотеатр принадлежал республике, затем был приватизирован. Новым владельцем кинотеатра стало АО «Удача», руководителем которого являлся Наил Гаязов, совладельцами, по данным ЕГРЮЛ, на старте (данных после учреждения предприятия в открытых источниках нет) были Алмас Гаязов, Зульфия Гаязова и Марс Минулин. Судя по всему, АО «Удача» занималось как раз профильной для кинотеатра деятельность — показами фильмов. Из открытых источников известно, что в 2006 году кинотеатр выручал в год до 13,5 млн рублей, а вот к 2015 году выручка приблизилась к нулю.

«Инлипор» принадлежит Маганову Равилю Наилевичу, сыну гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. Фото: pokatim.ru

В 2017 году здание кинотеатра уже выставлялось на продажу, однако сумма была значительно меньше — 89 млн рублей. Также в конце 2017 года Наил Гаязов был признан личным банкротом по иску ФНС, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Здание, впрочем, уходило не с торгов — АО «Удача» хоть и имеет долги перед налоговой, является действующим предприятием. Связаться с Гаязовым по номерам его компаний не удалось.

По данным «Росреестра», владельцем кинотеатра в 2018 году стал альметьевский бизнесмен Акрам Рыбаков. Ему принадлежит местное предприятие по ремонту автомобилей «Рестайлинг групп» (выручка в 2020 году — около 4 млн рублей, чистая прибыль нулевая), а также он является руководителем небольшого ООО «Инлипор» (основная деятельность — производство лекарственных средств, выручка в год — 862 тыс. рублей). Однако ФИО владельца этой компании говорит гораздо больше — по данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Инлипор» принадлежит Маганову Равилю Наилевичу, сыну гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

Александр Артемьев