«Признаки финансовой пирамиды» из Екатеринбурга добрались в вагоны казанского метро

Компания из черного списка ЦБ

В вагонах казанского метро стала появляться реклама компании Synergy Group, предлагающая «купить автомобиль мечты со скидкой до 70%». Речь, впрочем, идет не об акции у автодилера, а о рекламе «инвестиционного продукта», который предлагает вложить часть средств в надежде получить гораздо больше — те самые «до 70%».

Объявление размещено от имени компании МПК «Синерджи», зарегистрированной в Екатеринбурге. Эта компания находится в «черном листе» Центробанка как организация с признаками финансовой пирамиды. Существовавшие в момент внесения в список сайты заблокированы — впрочем, компания активно плодит «зеркала».

Фото realnoevremya.ru

Предложение «купить автомобиль/квартиру/еще что-то» с крупной скидкой — не эксклюзивное ноу-хау «Синерджи». Такие же программы предлагает печально известная FINIKO, основанная казанцем Кириллом Дорониным. В конце 2020 года в связи с деятельностью этой компании было возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в FINIKO неправомерно привлекли не меньше 80 миллионов рублей под предлогом высокоэффективного их использования. Предлогом были инвестиции в фондовые рынки, криптовалюту и работа на иных торговых площадках. Лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера у FINIKO не было (сам Доронин утверждал, что для их схемы работы такая лицензия и не нужна), в государственных реестрах и в налоговых органах компания не зарегистрирована. Однако на старте подозреваемых в этом деле не было, о появлении и задержании таковых с тех пор не сообщалось.

Аналогично Synergy Group заявляет, что направляет средства вкладчиков «в компании-партнеры», которые «занимаются различными видами бизнеса, производящими определенную прибыль». В числе этих компаний на сайте проекта указана рекламная платформа Antares — этот бренд в среде финансовых пирамид уже давно стал притчей во языцех. Связь МПК «Синерджи» с Antares подчеркивается и в списке ЦБ — там о «Синерджи» и Antares Trade говорится как об одной организации.

Такие же программы предлагает печально известная FINIKO, основанная казанцем Кириллом Дорониным. Фото: finikoblog.ru

Еще одним схожим элементом является использование внутри системы криптовалюты: в FINIKO средства вкладчиков переводят в собственную валюту проекта, в Synergy Group — в не особо известную Largo Coin. Эта криптовалюта появилась в 2020 году, на крупных криптообменниках нет данных об ее капитализации, дневной объем торгов, по данным coinmarketcap, около 36,5 млн рублей.

МПК «Синерджи» зарегистрирован в июле 2020 года, каких-либо данных о финансовых результатах кооператива нет. Руководит компанией Дмитрий Паркин, в соцсетях он позиционирует себя как сооснователь Synergy Group и некоего ООО «Югра-нефтехим» (сейчас ликвидировано, в пиковый для него 2018 год выручало 65 млн за год при 68 млн расходов).

Об уголовных делах и ином внимании правоохранительных органов к Synergy Group неизвестно — в МВД по Татарстану, а также в МВД по Свердловской области. Судебных решений, в которых фигурировала бы эта компания или бренд, издание не обнаружило.

Представитель Synergy Group Василий Егоров (в компании позиционируется как «эдвайзер») заявил «Реальному времени», что в компанию поступало лишь одно письмо от прокуратуры «с просьбой описать деятельность». «Руководство ответило на это письмо, больше вопросов не возникало», — заявил он.

Включение в список ЦБ как компании с признаками финансовой пирамиды Егоров назвал ошибкой. «Готовится иск в суд на ресурс, разместивший информацию», — добавил он. «То есть на сайт Центробанка?» — уточнил корреспондент издания. «Этого не знаю. Юристы работают над этим вопросом», — ответил собеседник.

Количество клиентов из Казани Егоров назвать затруднился — сообщил, что вкладчики часто не указывают реального места жительства.

При этом в Казани Synergy Group, похоже, не ограничивается рекламой, а имеет и некоторое физическое присутствие — на улицах города корреспондент заметил автомобили с символикой компании. Егоров заявил, что у компании нет «официальных офисов для консультаций», но есть так называемые «лидерские офисы, где люди собираются по интересам и обсуждают вопросы, как свою жизнь сделать лучше».

На улицах Казани замечены и автомобили с символикой компании. Фото realnoevremya.ru

Рекламу все же уберут

Размещением рекламы в Казанском метрополитене занимается казанское рекламное агентство New Line. Там подтвердили, что размещали рекламу компании.

— Данная компания рекламирует свои услуги в рамках действующего законодательства. Нарушений в данном рекламном сообщении в Законе о рекламе не присутствует. Говорить о том или решать, что организация является финансовой пирамидой, мошенниками, либо другой организацией, которая действует вопреки действующего Законодательства может только решать Судебные органы власти. Решения Суда нет, вы можете нам его показать? Пока как бы таково решения мы не видели, соответственно в свою очередь выполняем обязательства в рамках действующего договора с клиентом, — говорится в ответе компании «Реальному времени» (орфография и пунктуация ответа сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, в руководстве МУП «Метроэлектротранс» считают иначе. В ответе за подписью гендиректора Айдара Абдулхакова говорится: хотя по закону о рекламе рекламораспространитель не обязан был требовать от рекламодателя каких-либо дополнительных сведений, «Метроэлектротранс» уведомил рекламную компанию о «несоблюдении должной осмотрительности и осторожности» при размещении рекламы компании с признаками финансовой пирамиды. В итоге МУП «Метроэлектротранс» обязало агентство убрать рекламу, что оно должно сделать уже в ближайшее время.

Александр Артемьев