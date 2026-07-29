В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА — МЧС
С 04:30 мск на территории республики действует режим беспилотной опасности
В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
По данным ведомства, угроза атаки БПЛА существует на города Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск.
С 04:30 мск на всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
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