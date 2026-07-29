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В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА — МЧС

07:14, 29.07.2026

С 04:30 мск на территории республики действует режим беспилотной опасности

В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА — МЧС
Фото: скриншот приложения МЧС

В пяти городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

По данным ведомства, угроза атаки БПЛА существует на города Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск.

С 04:30 мск на всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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