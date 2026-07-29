Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали
Большую часть товаров удалось сохранить
Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.
— Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута, — говорится в сообщении.
Напомним, склад ранее эвакуировали на фоне массовой атаки БПЛА на область. Губернатор региона Павел Малков отчитался о шести пострадавших и возгорании на промышленном объекте.
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