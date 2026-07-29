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Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали

15:37, 29.07.2026

Большую часть товаров удалось сохранить

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ"

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

— Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута, — говорится в сообщении.

скриншот видео из телеграм-канала "Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ"

Напомним, склад ранее эвакуировали на фоне массовой атаки БПЛА на область. Губернатор региона Павел Малков отчитался о шести пострадавших и возгорании на промышленном объекте.

Галия Гарифуллина

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