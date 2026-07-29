Татарстан привлек 62% иностранных инвестиций из Китая
Товарооборот превысил 3,3 млрд долларов
Китай обеспечивает 62% иностранных инвестиций в экономику Татарстана. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов.
— Доля КНР в структуре иностранных инвестиций за прошлый год достигала 62%. Наши партнеры успешно развивают в Набережных Челнах производственную площадку по выпуску высокотехнологичной бытовой техники. Сейчас в эксплуатацию введены шесть современных заводов, — рассказал раис в интервью TV BRIC
Товарооборот между Татарстаном и КНР в прошлом году превысил 3,3 млрд долларов. Также в республике работает логистический комплекс имени Дэн Сяопина для контейнерных перевозок между странами.
Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества не только с Китаем, но и с другими странами БРИКС, а также с государствами Юго-Восточной Азии, исламского мира и Латинской Америки.
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