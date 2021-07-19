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В МВД РТ появились первые заявления потерпевших от Finiko

12:02, 19.07.2021 1
В МВД РТ появились первые заявления потерпевших от Finiko
Фото: finikoru.com

Заявлений пострадавших участников компании Finiko («Финико»), которую ЦБ признал финансовой пирамидой, пока не больше десяти, рассказал начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров на пресс-конференции. О каких суммах потерь идет речь — не сообщается. Все заявления находятся в стадии проверки.

Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».

— Они не подозреваемые даже, — отметил он.

Доронин на прошлой неделе вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Отмечается, что итогом визита бизнесмена стал допрос — пока в качестве свидетеля.

ПроисшествияЭкономикаФинансы Татарстан
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