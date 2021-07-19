В МВД РТ появились первые заявления потерпевших от Finiko

Заявлений пострадавших участников компании Finiko («Финико»), которую ЦБ признал финансовой пирамидой, пока не больше десяти, рассказал начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров на пресс-конференции. О каких суммах потерь идет речь — не сообщается. Все заявления находятся в стадии проверки.

Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».

— Они не подозреваемые даже, — отметил он.

Доронин на прошлой неделе вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Отмечается, что итогом визита бизнесмена стал допрос — пока в качестве свидетеля.