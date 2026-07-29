Казанца осудили за насилие в отношении медработников

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нанесение побоев медикам

Фото: Динар Фатыхов

42-летнего казанца осудили за применение насилия в отношении медицинских работников. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Татарстана.

Установлено, что ночью 28 июня прошлого года домой к осужденному, жаловавшемуся на недомогание, прибыла бригада сотрудников скорой помощи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— При виде медиков фигурант повел себя агрессивно, длительное время не выпускал из квартиры, применил насилие в отношении одной из женщин и угрожал сбросить ее в лестничный пролет. Медики позвонили коллегам, которые обратились за помощью в полицию, и фигурант был задержан, — говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нанесение побоев медицинским работникам.

Галия Гарифуллина