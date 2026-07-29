Экс-министр здравоохранения Татарстана возглавил Минздрав Запорожья
Он сменил на этом посту Дмитрия Ванькова
Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин назначен временно исполняющим обязанности руководителя Министерства здравоохранения Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Его карточка появилась в разделе «Руководство». На этом посту он сменил Дмитрия Ванькова, который возглавлял ведомство с июля 2025 года.
Марсель Миннуллин окончил лечебный факультет Казанского государственного мединститута в 1997 году, затем прошел клиническую ординатуру на кафедре хирургических болезней. Трудовой путь начинал в отделении гнойной хирургии Городской больницы №5 Казани.
С 2000 года работал врачом-хирургом в приемном отделении РКБ Казани, с 2010 года — первым заместителем главврача по медицинской части. В марте 2023 года был назначен министром здравоохранения Татарстана, сменив на этом посту Марата Садыкова. Марсель Миннуллин находился в должности до 6 июня 2025 года и покинул пост по собственному желанию.
Ранее президент Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».