Экс-министр здравоохранения Татарстана возглавил Минздрав Запорожья

Он сменил на этом посту Дмитрия Ванькова

Фото: Динар Фатыхов

Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин назначен временно исполняющим обязанности руководителя Министерства здравоохранения Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Его карточка появилась в разделе «Руководство». На этом посту он сменил Дмитрия Ванькова, который возглавлял ведомство с июля 2025 года.

Марсель Миннуллин окончил лечебный факультет Казанского государственного мединститута в 1997 году, затем прошел клиническую ординатуру на кафедре хирургических болезней. Трудовой путь начинал в отделении гнойной хирургии Городской больницы №5 Казани.

С 2000 года работал врачом-хирургом в приемном отделении РКБ Казани, с 2010 года — первым заместителем главврача по медицинской части. В марте 2023 года был назначен министром здравоохранения Татарстана, сменив на этом посту Марата Садыкова. Марсель Миннуллин находился в должности до 6 июня 2025 года и покинул пост по собственному желанию.

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Вадим Вахрушев