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Президент Татарстана вручил патриарху Кириллу орден «Дуслык»

08:17, 22.07.2021
Президент Татарстана вручил патриарху Кириллу орден «Дуслык»
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Дуслык», сообщает пресс-служба президента РТ.

Торжественная церемония состоялась в Казанском кремле. Патриарх в среду прибыл в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

«Высокая награда присуждена Святейшему Патриарху за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба президента РТ

21 июля в ходе открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени. Альберт Шигабутдинов получил орден за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

Маргарита Головатенко
Справка

Орден «Дуслык» — государственная награда Республики Татарстан, вручаемая гражданам страны или иностранцам за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республикой и другими государствами, субъектами РФ, а еще за плодотворную деятельность в развитии экономических и культурных связей, благотворительную деятельность.

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