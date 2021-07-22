Президент Татарстана вручил патриарху Кириллу орден «Дуслык»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Дуслык», сообщает пресс-служба президента РТ.



Торжественная церемония состоялась в Казанском кремле. Патриарх в среду прибыл в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

«Высокая награда присуждена Святейшему Патриарху за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, укрепление мира и межконфессионального согласия», — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба президента РТ

21 июля в ходе открытия восстановленного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова орденом Русской православной церкви «Славы и Чести» III степени. Альберт Шигабутдинов получил орден за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.



Маргарита Головатенко