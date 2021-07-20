Ждем три медали для Татарстана

Но готовы и к приятным сюрпризам

Уже 21 июля в Токио начнутся предварительные старты летней Олимпиады. Стартуют футболисты, и это отсылает нас к недавнему чемпионату Европы, поскольку за Испанию будут играть Унаи Симон и Пау Торрес, Эрик Гарсия и Дани Ольмо, Оярсабаль и Педри. Их участие, а также Дани Алвеса, футболистов «Зенита», «Спартака» и ЦСКА раскрашивает футбольный турнир яркими красками, а для остальных — «Реальное время» предлагает прогнозы на ближайшие Игры.

Планируем «золото» — Красных

В Токио в конечном итоге едет делегация из 20 спортсменов из Татарстана, которые представляют нашу республику на чемпионатах России. Это хороший количественный результат, а теперь можно ожидать и качественных итогов. Начнем с наиболее перспективного, на наш взгляд, вида спорта — плавания. Российский квартет на 200 метров вольным стилем — сильнейший в мире «прямо сейчас», кто бы в нем не выступал. Увы, за последний олимпийский цикл он побеждал только раз: на чемпионате мира 2016 года, и этот результат не может быть репрезентативен. Достаточно сказать, что в классическом бассейне пловцы делают 15 поворотов на этой дистанции, а в коротком — 31 поворот, и там может быть преимущество у того, кто лучше владеет этим техническим элементом.

Да и состав той победной эстафеты сменился на 50 процентов. Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк и татарстанец Александр Красных, который тогда был лидером в четверке. Также россияне побеждали и на майском чемпионате Европы, но эта победа вообще не показательна. Во-первых, не было ни Японии, ни олимпийского чемпиона США и Австралии, действующего чемпиона мира, во-вторых, «Европу» плыли в разном состоянии: кто-то под нагрузкой, кто-то на спаде формы, после отборочного чемпионата России. Там в составе были уже Мартин Малютин и Александр Щеголев, а также Иван Гирёв, Вековищев и Красных. Малютин и Щеголев отобрались на личные 200 метров, и их место в финальной эстафете не обсуждается, а вот по Вековищеву, Довгалюку и даже Красных могут возникнуть вопросы, поскольку на место в квартете нацелен и Евгений Рылов. Правда, это дело престижа, поскольку эстафетные медали будут вручаться не только финалистам, но и участникам предварительных заплывов, а тут место Красных даже не подлежит обсуждению.

А теперь главная мысль, для чего потребуется еще одно нагромождение фамилий. В последнее олимпийское четырехлетие Россия постоянно была в медалях на эстафете по 200 метров, используя таких спортсменов, как Вячеслав Андрусенко, Изотов, Лобинцев, Лобузов, Пасынков, которые не отобрались на Олимпиаду. Тем не менее запас у россиян таков, что тренеры легко выставят два автономных состава и на 100 и на 200 метров вольным стилем. Этого не может позволить себе ни один из наших конкурентов.

У Вероники Кудерметовой в теннисе, в целом, схожая ситуация, как и в плавании. Фото: minsport.tatarstan.ru

«Бронза» Кудерметовой

У Вероники Кудерметовой в теннисе, в целом, схожая ситуация, как и в плавании. По разным причинам в Токио не поедут Дарья Касаткина, Елена Звонарева и Светлана Кузнецова, а замена не просто нашлась, она очень даже достойная, в лице олимпийской чемпионки Елены Весниной. Спортсменка вернулась в спорт после родов и вместе с Кудерметовой сыграла в финале Уимблдона. Поражение там вообще не огорчает, поскольку девушки уступили интернациональному дуэту. А вот что касается национальных пар, то следует опасаться японок Аояма — Шибахара, игравших в полуфинале, Крейчикову — Синякову из Чехии, которые уступили нам, но только на тай-брейке, а это финалистки Австралиен Опен.

Прогнозирование парного тенниса, пожалуй, самое сложное, что может быть. Во-первых, спортсмены практически не выступают друг с другом на протяжении всего сезона (поэтому мы и выделили чешский и японские дуэты, как потенциальных фаворитов, поскольку они сыгранны друг с другом), во-вторых, до конца не определены участники. Не только Россия лишилась спортсменов, к примеру, не сыграет американка Кори Гауфф, в результате чего у звездно-полосатых не будет ее дуэта с Кэти Макнэлли. Тем более непредсказуем будет микст, который, откровенно говоря, практически никто не играет, и пара Кудерметовой с Андреем Рублёвым сыграет друг с другом впервые. Поэтому пока спрогнозируем Веронике скромную «бронзу».

Касаемо российского тенниса, кстати, напрашиваются аналогии с плаванием. За последние годы подготовка теннисистов вышла на такой уровень, что российскими спортсменами практически полностью укомплектован Казахстан (шесть из восьми: Бублик, Голубев и Кукушкин, Путинцева, Рыбакина и Шведова, грузин Басилашвили. Автору материала особо приятно перечислять имена наших соотечественников, поскольку, благодаря турнирам в Казани, имел честь брать интервью и у Бублика с Путинцевой, и у Басилашвили с главным тренером сборной Казахстана Юрием Щукиным.

Про медальные притязания Марты Мартьяновой мы уже писали. Фото: minsport.tatarstan.ru

Серебро Мартьяновой и «вишенка» Тарасевича

Про медальные притязания Марты Мартьяновой мы уже писали ранее. Сейчас же к написанному стоит добавить только события последних дней. С одной стороны — радостные. Довелось прочесть у наших бывших сограждан текст с таким заголовком: «Появились детали поимки на допинге отобравшихся на Олимпиаду российских пловцов». Касался этот непрофессиональный с точки зрения журналистики текст временного отстранения наших пловцов Александра Кудашева и татарстанской спортсменки Вероники Андрусенко. Спешим успокоить наших соседей, у России все нормально, никакой «поимки» на допинге и близко не было, а временное отстранение уже снято. Спокойнее надо быть, мы же не поднимаем шум от того, что за одну из сборных бывшего СССР будет стартовать действующий депутат, в другой команде заявлена бывшая допингистка, попавшаяся на стероидах, а в третьей дружине почти половина — 21 участник — приглашены, «куплены» со всего мира.

Поэтому есть смысл сосредоточиться на своих спортсменах, тем более что зачастую это удается сделать только на Олимпиадах. Так вот, Вероника Андрусенко это железная участница нашей эстафеты на 200 метров вольным стилем, где, помимо нее, могут стартовать еще Гуженкова, Егорова, Саламатина, одна из тезок и однофамилиц Дарья Устинова (парадокс, но в сборной уже давно плавают две спортсменки с таким именем и фамилией, которых различают только по отчеству, месту проживания и стилю плавания). Не исключено, что еще и Анастасия Кирпичникова, заявленная на «открытую воду». Медальных перспектив у эстафеты крайне мало, во-первых, Австралия, Канада, Китай и США занимают места с первого по четвертое на двух последних ЧМ, плюс Англия с Фреей Андерсон, Венгрия с Богларкой Капаш, Италия с Федерикой Пеллегрини, нам бы в финал попасть.

И, как вишенка на медальном торте, может оказаться выступление Григория Тарасевича. И комбинированная и микстовые эстафеты дают ему шансы стартовать в предварительных заплывах. Комбинированная (Рылов на спине, Пригода или Чупков в брассе, Минаков в баттерфляе и Колесников вольным стилем) это серьезный кандидат на медаль, обладателем которой Тарасевич может стать, участвуя только в предварительном заплыве. В микстовой эстафете все вилами на воде писано (а как может быть по другому в бассейне), к примеру, на чемпионате Европы 2021 года все призеры поставили на первый этап в плавании на спине девушек.

Тарасевич — это серьезный кандидат на медаль. Фото: minsport.tatarstan.ru

Треть представителей Татарстана — это волейболисты. Мужская сборная (Артем Вольвич, Валентин Голубев, Максим Михайлов) будет играть в группе с Аргентиной, Бразилией, США, Францией и аутсайдером Тунисом, что может грозить самым непредсказуемым исходом. Самое страшное — это непопадание в плей-офф. А последнее место в группе не особо и страшит. Другая группа имеет двух фаворитов, Италию и Польшу, двух середнячков, Иран и Канаду, и двух аутсайдеров, Венесуэлу и Японию. Любопытно, что поляки — действующие чемпионы мира, удивительно успешно выступают на ЧМ, выигрывая уже второй подряд, но становятся абсолютно неконкурентны даже на чемпионатах Европы. Сейчас ее усилил кубинец Вильфредо Леон, но вопрос, сыгрался ли он с партнерами? Любопытно, что француз Эрвин Нгапет был негативно настроен по поводу выступления Леона за Польшу, несмотря на то, что его отец играл за Камерун, а его партнер Женя Гребенников родом из Казахстана. Это отсыл к тем, кто любит интересоваться чужими делами, вместо своих.

Главная загадка в волейболе — это сама мужская сборная России, которая, напомним, стала чемпионом в 2012 году, отыгравшись с 0:2 против Бразилии, и упустив «бронзу» Рио-2016, выигрывая по ходу матча 2:0 с США.

У женской команды (Ирина Королева, Анна Подкопаева, Евгения Старцева, Арина Федоровцева) все проще. Италия, Китай и США — фавориты, а Турция может стать непреодолимым барьером еще на групповом этапе. Лидеры другой группы Бразилия и Сербия, поэтому третье и четвертое места в нашей группе выглядят приговором в плей-офф.

Евгения Косецкая будет выступать в группе Е с японкой Нозоми Окухарой и Ивонне Ли из Германии. Фото: minsport.tatarstan.ru

Расклады Косецкой и Сиранта и трагедия Косова

Евгения Косецкая будет выступать в группе Е с японкой Нозоми Окухарой и Ивонне Ли из Германии. В следующий круг выйдет победительница этой группы, фаворитом которой является Окухара. Сейчас она третий номер мирового рейтинга, а ранее была первым номером. 26-летняя Окухара выиграла личный чемпионат мира в 2017 году, стала второй на чемпионате мира 2019 года и была бронзовым призером Олимпиады в Рио. 23-летняя Ивонне Ли неоднократно становилась призером чемпионатов Европы, включая старты в Казани в 2016 и 2018 годах. Казанец Сергей Сирант будет выступать в группе J вместе с Энтони Синисука Гинтингом из Индонезии и венгром Гергели Краусом. 25-летний Гинтинг — ныне пятый номер мирового рейтинга, 27-летний Гергели Краус будет аутсайдером этой мини-группы.

Просто злость берет, когда наступает необходимость писать о том, что наш без вины виноватый Артем Косов все-таки пропустит Олимпиаду. «Реальное время» также подробно описало его неприятность, закончившуюся спортивной трагедией. Президент ОКР Станислав Поздняков внес предложение запретить рекламу мельдония в СМИ, на что хочется в качестве алаверды попросить спортивных чиновников заниматься своим делом. То, что уже второй олимпийский цикл не понятно по какой причине запрещенный мельдоний обнаруживается у кого-то из наших спортсменов, это недосмотр руководства. И хватит уже только примазываться к победам спортсменов, пора отвечать и за их косяки. Если Международная федерация водных видов спорта уже объявило о том, что выплатит компенсацию Андрусенко и Кудашеву за понесенные судебные издержки, то не готов ли ОКР компенсировать затраты Косова за четырехлетний олимпийский цикл, который завершается претензиями к рекламщикам.

