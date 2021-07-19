Новости общества

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики «Финико» начнут получать выплаты уже завтра

14:07, 19.07.2021 1
Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики «Финико» начнут получать выплаты уже завтра
Фото: finikoru.com

Один из основателей компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства уже сегодня вечером или завтра. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram.

— С завтрашнего дня выплаты у нас пойдут. Возможно, даже сегодня вечером, если кто-то подсуетится, — сказал Доронин.

Фото: finikoblog.ru

Он заявил, что на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Их собираются обработать в ближайший месяц. В среднем будут обрабатывать заявки 8—10 человек: будет проводиться верификация, состоится видеозвонок.

Сегодня начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров сообщил, что в ведомства поступили первые заявления от вкладчиков «Финико». Их пока не больше десяти. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей компании Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что Доронин вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Итогом визита стал допрос в качестве свидетеля.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:41
    просто оттягивает время, чтобы свалить в Турцию. Он же не просто так получил там гражданство и купил имущество. К своему другу Гафарову улетит))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также