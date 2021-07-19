Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики «Финико» начнут получать выплаты уже завтра

Один из основателей компании «Финико», которую ЦБ признал финансовой пирамидой, Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства уже сегодня вечером или завтра. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram.

— С завтрашнего дня выплаты у нас пойдут. Возможно, даже сегодня вечером, если кто-то подсуетится, — сказал Доронин.

Фото: finikoblog.ru

Он заявил, что на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Их собираются обработать в ближайший месяц. В среднем будут обрабатывать заявки 8—10 человек: будет проводиться верификация, состоится видеозвонок.

Сегодня начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров сообщил, что в ведомства поступили первые заявления от вкладчиков «Финико». Их пока не больше десяти. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей компании Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».



На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что Доронин вместе с двумя адвокатами побывал на личном приеме у заместителя министра — начальника главного следственного управления МВД Татарстана Владимира Изаака. Итогом визита стал допрос в качестве свидетеля.



Татьяна Леухина