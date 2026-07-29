Проект капремонта «Ак Барс Арены» в Казани получил положительное заключение
Соответствующая информация опубликована в Едином реестре государственных заключений
Проект капремонта «Ак Барс Арены» в Казани получил положительное заключение Госэкспертизы Татарстана. Соответствующая информация опубликована в Едином реестре государственных заключений.
Напомним, в апреле в Казани был объявлен тендер на капремонт «Ак Барс Арены». Стоимость работ на стадионе тогда составляла 153 млн рублей. Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.
Заказчиком выступало ГКУ «Главинвестстрой РТ».
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