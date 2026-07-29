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Проект капремонта «Ак Барс Арены» в Казани получил положительное заключение

16:43, 29.07.2026

Соответствующая информация опубликована в Едином реестре государственных заключений

Проект капремонта «Ак Барс Арены» в Казани получил положительное заключение
Фото: Динар Фатыхов

Проект капремонта «Ак Барс Арены» в Казани получил положительное заключение Госэкспертизы Татарстана. Соответствующая информация опубликована в Едином реестре государственных заключений.

Напомним, в апреле в Казани был объявлен тендер на капремонт «Ак Барс Арены». Стоимость работ на стадионе тогда составляла 153 млн рублей. Срок исполнения — 1 декабря 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заказчиком выступало ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Галия Гарифуллина

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