За два года пенсии в России выросли на 4,4 тысячи рублей

На 1 июня 2026 года размер средней пенсии составил 25 402 рубля

Фото: Максим Платонов

Средняя пенсия граждан России за два года увеличилась на 4 440 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

— На 1 июня средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 402 рубля, — передает данные РИА «Новости».

В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 962 рубля. Ранее сообщалось, что жители Приволжского федерального округа заявили о желании получать на пенсии 74,5 тыс. рублей.

Вадим Вахрушев