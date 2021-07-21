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СМИ узнали о возможном переводе Галявиева из Москвы в Казань в ближайшие дни

16:57, 21.07.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
СМИ узнали о возможном переводе Галявиева из Москвы в Казань в ближайшие дни
Фото: Максим Платонов (архив)

Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии №175, могут в ближайшие дни перевезти из Москвы в Казань. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня газета ОНК сообщила, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала Галявиева невменяемым. В Следкоме позже уточнили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершена.

Позже днем в ОНК рассказали, что 19-летнего стрелка перевели в психиатрическое отделение СИЗО-2 «Бутырка» после прохождения экспертизы. Следствие может назначить повторную экспертизу, добавили в комиссии.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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