Арагчи призвал Украину возместить ущерб за удар по иранскому судну

Иран не стремится к эскалации, но считает нападение неприемлемым

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой и потребовал от Киева возмещения ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

— Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми, — написал министр в своих социальных сетях.



В ответ украинская сторона заверила, что атака была непреднамеренной и Киев не стремится к обострению ситуации.

Ранее МИД Ирана официально заявил, что украинские силы нанесли удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате погиб один член экипажа.

Вадим Вахрушев