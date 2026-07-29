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Арагчи призвал Украину возместить ущерб за удар по иранскому судну

08:23, 29.07.2026

Иран не стремится к эскалации, но считает нападение неприемлемым

Арагчи призвал Украину возместить ущерб за удар по иранскому судну
Фото: Ali Hedayat на Unsplash

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой и потребовал от Киева возмещения ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

— Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми, — написал министр в своих социальных сетях.

В ответ украинская сторона заверила, что атака была непреднамеренной и Киев не стремится к обострению ситуации.

Ранее МИД Ирана официально заявил, что украинские силы нанесли удар по иранскому торговому судну в территориальных водах России. В результате погиб один член экипажа.

Вадим Вахрушев

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