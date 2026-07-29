Угроза атаки во всех пяти городах Закамья Татарстана отменена
Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется
Угроза атаки во всех пяти городах Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в Заинске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.
Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, ограничения введены с 04:30 мск. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.
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