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Угроза атаки во всех пяти городах Закамья Татарстана отменена

07:26, 29.07.2026

Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется

Угроза атаки во всех пяти городах Закамья Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки во всех пяти городах Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявляли в Заинске, Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется, ограничения введены с 04:30 мск. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.

Зульфат Шафигуллин

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