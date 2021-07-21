В КФУ ввели обязательную вакцинацию — подробности

Фото: Максим Платонов

Все сотрудники и студенты Казанского федерального университета должны вакцинироваться от COVID-19 не позднее 25 августа этого года. Соответствующий приказ из вуза есть в распоряжении «Реального времени».

Также сообщается, что 1 сентября в учебных корпусах КФУ вводится пропускной режим. На входе нужно будет показать один из документов:

результат теста анализа ПЦР на COVID-19 (отрицательный) (сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КФУ);

сертификат о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

справку врача о медицинском отводе от вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев.

фото: Максим Платонов

По словам источников, сотрудникам вуза угрожают увольнениями, если они не пройдут вакцинацию. «Реальное время» отправило запрос в пресс-службу КФУ: в вузе сообщили, что подготовят ответ.

Недавно Роспотребнадзор по РТ направил постановление в КФУ об организации вакцинации сотрудников и студентов. Информацию по выполнению данного постановления вуз должен направить в ведомство до 28 июля. Документ имеется в распоряжении «Реального времени».

В начале этой недели сообщалось, что для заселения в общежития иногородним студентам КФУ необходимо будет предоставить либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо результаты ПЦР-теста на COVID-19 (сделанный не более чем за 72 часа до заселения).



Алексей Нечаев