Регбийный турнир Спартакиады народов России пройдет в Казани 1–2 августа

В турнире примут участие 15 команд из разных регионов

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В Казани с 1 по 2 августа на Центральном стадионе пройдут соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. Участие в турнире примут 15 команд из разных регионов России.

— Казанская «Стрела-Ак Барс» в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата России по регби-7 и подтвердила статус одного из лидеров отечественного регби. В этом году команда уверенно входит в пятерку фаворитов Спартакиады, — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Первый игровой день, 1 августа, начнется с матчей группового этапа. Татарстан проведет три встречи: в 11:00 — против Курской области, в 13:50 — против Волгоградской и в 16:40 — против Московской. Четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за места и финал пройдут 2 августа.

предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

За призовые места также поборются сборные Москвы, Красноярского края, Пензенской области, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Калининградской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской, Курской, Челябинской областей, а также Краснодарского и Пермского краев.

Ранее регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» признали самым убыточным спортклубом Татарстана.













Вадим Вахрушев