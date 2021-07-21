Юристы рассказали о последствиях признания Галявиева невменяемым

Фото: Максим Платонов (архив)

Если Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, признают невменяемым, его могут отпустить на свободу хоть спустя полгода после начала лечения. Такое мнение выразил доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко.

Согласно законодательству, невменяемое лицо помещают в закрытое медучреждение с «достаточно жестким режимом» не на какой-то определенный срок, а на период принудительного лечения.

— То есть его будут лечить столько, сколько потребуется на усмотрение врачей — это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился, — приводит «РИА Новости» его слова.

Головко подчеркнул, что даже после того, как невменяемый человек по решению суда покидает закрытое медучреждение, наблюдение за ним продолжают вести.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов отметил, что если Галявиева точно признают невменяемым, то после завершения расследования следствие направит в суд «Ходатайство о применении мер принудительного характера». После этого будет решаться вопрос о том, в какое медучреждение его направят. Вероятно, это будет психиатрическая больница закрытого типа. Но спустя время специальная медицинская комиссия может перевести его на амбулаторное лечение.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По сути он может оказаться дома через 5 или 10 лет, потому что врачи примут решение о том, что он больше не представляет опасности для общества. Тюремного заключения в этом случае никак быть не может, — передает «Газета.ru» слова Калинова.

Сегодня в ОНК сообщили, что экспертиза государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала Галявиева невменяемым. В Следкоме позже уточнили, что психолого-психиатрическая экспертиза еще не завершена. В распоряжении следствия нет медицинских заключений. В июне в ОНК рассказали, что Галявиев, находясь в московском СИЗО, вновь стал называть себя богом.



Татьяна Леухина