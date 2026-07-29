Более 300 студентов из 19 регионов начали работу на КАМАЗе

Проект приурочен к 50-летию выпуска первого грузовика КАМАЗ и 400-летию Набережных Челнов

Фото: Артем Дергунов

В Набережных Челнах стартовал Всероссийский студенческий производственный проект Российских студенческих отрядов (РСО) «КАМАЗ». Торжественное открытие прошло 28 июля на площади перед Органным залом.

— Сегодня 330 студентов из 19 регионов России перенимают опыт у мастеров автогиганта и вносят свой вклад в общее дело. Для ребят это возможность прикоснуться к масштабному производству, почувствовать себя частью большой и слаженной команды, — заявил руководитель Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко.

Студенты будут трудиться на пяти предприятиях ПАО «КАМАЗ»: автомобильном, литейном, прессово-рамном заводах, а также на заводах мостов и двигателей. Помимо работы, участников ждут образовательные, спортивные и творческие мероприятия, волонтерские акции и патриотическая акция «День ударного труда».

Ранее КАМАЗ отчитался о снижении чистого убытка по РСБУ за первое полугодие 2026 года до 13,9 млрд рублей.

Вадим Вахрушев