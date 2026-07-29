Россияне совершили почти 500 тыс. поездок в Грузию с начала года

Во втором квартале рост составил 8,4%, всего за полугодие — 9,1%

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По данным Национальной администрации туризма Грузии, в первом полугодии 2026 года российские туристы совершили 497 513 поездок в республику. Это на 9,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

— Во втором квартале россияне 307 625 раз посетили Грузию в туристических целях, рост в годовом выражении составил 8,4%, — передает данные ТАСС.

Стоит отметить, что текущие значения уступают только рекордному 2019 году.

Ранее Казань возглавила рейтинг летних этнографических поездок по России.





Вадим Вахрушев