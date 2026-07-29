Радик Салихов: «Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея Хади Атласи»

В октябре 2026 года республику ожидает масштабная международная конференция

Фото: Роман Хасаев

— Мы все живем в ожидании 150-летнего юбилея нашего выдающегося историка, общественного деятеля, педагога, публициста, депутата Государственной думы, человека очень непростой судьбы и очень яркой личности — Хади Атласи, — анонсировал одно из ярчайших событий предстоящей осени доктор исторических наук, действительный член АН РТ, директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

В планах при поддержке меценатов, неравнодушных к истории родной земли и проживающих здесь народов, в числе которых Группа ТАИФ, уже много лет тесно взаимодействующая с Институтом истории им. Ш. Марджани, провести в октябре большую международную конференцию, приуроченную к юбилею нашего великого земляка.

Скриншот кадра из фильма «Хади Атласи». Телерадиокомпания «Новый век». 2009 г.

— В рамках этой конференции мы проведем одно из заседаний на его родине — в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района. И здесь, на этом круглом столе, у нас соберутся крупнейшие специалисты по истории джадидизма как из России, так и из зарубежья. Как известно, эта проблематика очень сейчас востребована, она актуальна. И, конечно же, тут будут и наши ведущие специалисты, и специалисты из регионов. Это будет большая научная делегация, — подчеркнул Радик Салихов.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как отметил директор Института истории им. Ш. Марджани, конференция охватит широчайшую палитру вопросов. Собрание ученых со всего мира намерено углубиться в историю не только татарского, но и всех народов республики, историю России, историю образования, культуры, социально-политических процессов, международного взаимодействия и множество других тем.

— Это будет полноценный, масштабный научный форум, посвященный актуальным историческим проблемам, приуроченный к юбилею Хади Атласи. Мы поговорим о зарождении татарской историографии в конце XIX — начале XX веков, когда первые ученики Марджани закладывали основу нашей исторической науки, — сообщил Радик Салихов. И добавил, что это будет очень яркое, интересное, насыщенное и, можно быть уверенными, полезное для российской и мировой истории событие.

Арсений Фавстрицкий