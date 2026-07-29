Ольга Абрамова назначена временно исполняющей обязанности главы Удмуртии

Она родилась и выросла в регионе, работала в различных правительственных структурах

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с Ольгой Абрамовой и предложил ей стать временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— В республике сейчас заложен очень серьезный фундамент для развития. Сейчас ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере, рассказала Абрамова на встрече с президентом.

Абрамова родилась в Удмуртии, выросла там и работала практически всю жизнь, дослужившись до должности фактически председателя правительства региона. Она также отметила рост экономики в республике, особенно в малом и среднем бизнесе, и промышленности.

пресс-служба кремля

— Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие, — передает пресс-служба Кремля слова Абрамовой.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.





Вадим Вахрушев