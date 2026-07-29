Медведев опроверг слухи о мобилизации

Это часть пропаганды в преддверии выборов

Фото: Роман Хасаев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мобилизация в стране не планируется. Слухи о ее возможном проведении он назвал лживой провокацией и «пургой», распространяемой врагами.

— Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку, — передает его слова ТАСС.



Он также отметил, что на Украине, напротив, остро не хватает людей, и там граждан «отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы», чтобы отправить на фронт. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

Вадим Вахрушев