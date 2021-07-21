Экспертиза института Сербского признала Ильназа Галявиева невменяемым

Фото: Максим Платонов (архив)

Экспертиза государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, убившего девять человек в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщает газета — официальный орган ОНК.

Напомним, трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. Галявиев открыл стрельбу в гимназии, которую окончил четыре года назад.



Фото: Максим Платонов (архив)

Для прохождения психиатрической экспертизы Галявиева привезли в Москву. В июле ему продлили арест до 11 октября.

8 июня он хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но ему не удалось. У Галявиева зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.



Маргарита Головатенко