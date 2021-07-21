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Экспертиза института Сербского признала Ильназа Галявиева невменяемым

11:26, 21.07.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 6
Экспертиза института Сербского признала Ильназа Галявиева невменяемым
Фото: Максим Платонов (архив)

Экспертиза государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, убившего девять человек в гимназии №175 в Казани. Об этом сообщает газета — официальный орган ОНК.

Напомним, трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая. Галявиев открыл стрельбу в гимназии, которую окончил четыре года назад.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для прохождения психиатрической экспертизы Галявиева привезли в Москву. В июле ему продлили арест до 11 октября.

8 июня он хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но ему не удалось. У Галявиева зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 11:47
    Все татары невменяемы. Однако, за неделю до спектакля он был полностью вменяем, и справочка имеется. Значит, невменеямым его сделали уже в СИЗО. Дальнейшие действия?
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  • Анонимно 11:56
    Дальше ублюдка будут лечить.
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  • Анонимно 12:15
    так дайте ему доделать смертную
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  • Анонимно 12:22
    Садить его нет смысла, есть смысл лечить и не вылечить
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    Анонимно 12:32
    Тогда уж ЗАлечить
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  • Анонимно 12:31
    Странная у нас система суда....ой какая странная...где ты Петр I...где.
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