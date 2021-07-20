В Татарстане прошел Курбан байрам

В Набережных Челнах на праздничный намаз в 15 мечетей города пришли более 2 тыс. человек. Коллективные намазы прошли на улице с соблюдением социальной дистанции. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Нижнекамске торжество прошло в центральной мечети. Также праздничный намаз провели в Альметьевске, Нурлате и других городах республики.

В Казани также отметили Курбан-байрам: второй год с коронавирусными ограничениями по количеству человек в мечети — не более 100. Это вынуждает духовенство выходить на улицы и соблюдать дистанцию.