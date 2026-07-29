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В Татарстане открыли аэропорты

10:37, 29.07.2026

Ранее в республике отменили режим беспилотной опасности

Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска открыли, сообщила Росавиация.

Ранее воздушные гавани закрывали в связи с объявлением в республике беспилотной опасности. Данный режим отменили в 09:50 мск. Ограничения действовали 5 часов 20 минут, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Никита Егоров

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