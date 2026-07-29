Среднемесячная зарплата в Татарстане за год выросла на 17,4%
Она составила 104,7 тыс. рублей
В мае среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 17,4% год к году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Показатель в конце весны составил 104,7 тыс. рублей. В январе — мае среднемесячная зарплата в республике была равна 97,2 тыс. рублей — это на 16,5% больше, чем в аналогичном периоде 2025-го.
Напомним, среднемесячная зарплата в целом по России в мае увеличилась на 10,1%. Она составила 110,2 тыс. рублей.
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