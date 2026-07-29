«Клубное лето» в парках и дворах Нижнекамска

СИБУР меняет летний досуг подростков

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Благодаря грантовой поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Центр молодежных и подростковых клубов организует этим летом 20 фестивалей во дворах и парках города.

С 1 июня, когда состоялось открытие «Клубного лета», яркий вихрь фестивалей закружился по общественным пространствам Нижнекамска. Каждые три дня — новая локация. Парки, скверы, просто дворы — проект стал центром притяжения для сотен нижнекамских подростков.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы хотим, чтобы этим летом ни один ребенок не остался без ярких впечатлений и полезного досуга. Большое спасибо компании за то, что они поддержали наше начинание. Спорт, творчество, живое общение — дети искренне рады активностям, так же рады и их родители. Не у всех есть возможность качественно организовать летний досуг, поэтому наш проект идет на ура, особенно много детей посетили наш праздник во дворе Табеева, — отметила организатор «Клубного лета», руководитель центра Гузель Исаева.

В Нижнекамске проживает более 28 тысяч подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Летом, когда у ребят много свободного времени, уличная среда и интернет-зависимость часто становятся проблемой. Грант компании позволил создать системную альтернативу: целую сеть бесплатных, доступных и интересных мероприятий.

Одной из локаций проекта стал парк аттракционов «Сабантуй». С самого открытия площадка в парке гудела от детских голосов и смеха. Проект, реализуемый силами молодежных и подростковых клубов, предложил юным гостям целый калейдоскоп активностей: от интеллектуальных поединков до динамичных спортивных баталий.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В зоне логических игр кипели нешуточные страсти: участники ломали голову над «Пентаго», с азартом передвигали фигуры в «Гигантских шашках». Рядом сверяли меткость в «Диких шайбах» и «Рыбалке», а на главной площадке команды соревновались в скорости и ловкости в «Веселых стартах».

Лариса Горина пришла в парк с внуками Александром и Данилом. «Мы собирались просто покататься на аттракционах, но попали на шикарный праздник! Организаторы — молодцы. Мы в восторге и обязательно пройдем по всем точкам,» — поделилась она.

Восьмилетняя Даша Самойлова, которая учится во втором классе школы №2, честно призналась, что ее любимая игра — «Дикие шайбы». На фестивале Даша нашла новых друзей и вместе с ними рисовала мелками на асфальте.

Экологическая акция стала одной из самых трогательных частей праздника: ребята сдавали пластиковые бутылки и батарейки, получая взамен сладкие призы. Так в игровой форме организаторы прививали юным нижнекамцам ответственное отношение к окружающей среде.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Параллельно работали творческие мастерские, где каждый мог проявить фантазию и унести с собой сувенир, сделанный своими руками. Для тех, кто хотел не только веселиться, но и укреплять здоровье, прошла зажигательная тренировка по зумбе: под ритмичную музыку ребята и их родители сбросили стресс и зарядились энергией.

Карина Бикеева, 13-летняя ученица гимназии №25, пришла на фестиваль с сестрой. На руках у девочек — яркие фенечки.

— Очень нравится! Много конкурсов, и все бесплатные. Столько активностей, что за день все не успеть. Это круто. Такие праздники точно нужны — лучше, чем сидеть в телефонах, — поделилась Карина.

В августе эстафету подхватят новые локации: праздники пройдут на улицах Чабьинская, Химиков, Кайманова, Романтиков, Корабельной, а также в парках «Велики» и им. Г. Тукая, у парашютной вышки и в поселке Строителей. Жителей Нижнекамска ждут подвижные игры, творческие мастер-классы, экологические акции и флешмобы.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

До конца лета проект охватит 20 площадок и каждая из них подарит юным нижнекамцам море позитива и новых открытий. «Клубное лето» доказывает: чтобы сделать город лучше, достаточно дать детям возможность играть, творить и дружить.