В Татарстане приступили к реставрации старейшей в республике мечети

Специалисты восстанавливают бревна методом протезирования

В Татарстане приступили к реставрации старейшей в республике мечети, построенной в 1742 году. Реставраторы полностью разобрали ее еще в начале лета и сейчас восстанавливают бревна, сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия.

Сама мечеть находилась в селе Асан-Елга Кукморского района Татарстана. В разобранном виде ее вывезли на производственную площадку в Сокурах. Там специалисты провели полный анализ состояния сруба и установили, что под замену пойдет почти 80% его объема.

— Всему виной — преклонный возраст храма, а также использование здания в советские годы в качестве амбара, а потом — птицефермы. Особенно пострадали нижние венцы, которые пришлось полностью заменить. Бревна, которые еще можно спасти, реставраторы сейчас восстанавливают методом протезирования, удаляя поврежденные участки и заполняя их новыми деревянными вставками, также из сосны. Большая часть работ проводится вручную, — говорится в сообщении.

Затем мечеть заново соберут на прежнем месте. Планируется также восстановить экстерьеры и интерьеры, провести коммуникации и благоустроить территорию. В новом облике мечеть предстанет уже в следующем году.

Напомним, о старте реставрации Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия сообщил 7 мая. Работы финансируются как государством, так и в рамках благотворительного проекта «Сохраняем вместе», к которому могут присоединиться все желающие.

Галия Гарифуллина