Жители Казани пожаловались на запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан

Фото: кадр видео

Жители Казани пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан. Таким видео поделились пользователи Telegram-канала, посвященного жизни Татарстана.



Жители подозревают, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы.

«В траве можно далеко разглядеть, что там рыба, а не листья. И это безобразие. По всей траве, по всей тине везде одна дохлая рыба», — сообщила автор видео и отметила, что на озере стоит ужасная вонь.

Маргарита Головатенко