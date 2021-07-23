В Татарстане кинотеатры превращаются в магазины

Вслед за Казанью тенденцию продолжили Набережные Челны и Альметьевск

Давно ходившие слухи о продаже одного из символов Набережных Челнов — легендарного кинотеатра «Батыр» — подтвердились. Вслед за этим стало известно о реализации двухзальника «Татарстан» в Альметьевске, о чем недавно писало «Реальное время» — здание выкупили под супермаркет. Похоже, это последние советские «синема», которые окончательно лишились статуса культурных пространств и уступили место мультиплексам.

Вместо бума частников — наступление сетевиков

Известно, что в «Батыре» первые зрители побывали в декабре 1975 года. Это крупнейший кинотеатр в Набережных Челнах с залами на 800 и 300 мест. Впоследствии интерьеры были переделаны под клубные нужды. Ставший в 90-е ночным клубом «Батыр» (казино, дискотека, ресторан) в последние годы работал в соответствии с событиями — только в дни мероприятий. В апреле 2018 года его выставили на продажу за 150 млн рублей. И, как сообщили челнинские СМИ, владелец здания Денис Нитенко теперь планирует разместить в нем торговую точку. Скорее всего, это будет супермаркет «Магнит».

Следом за этой новостью последовала другая — из Альметьевска. Здесь выставили на продажу здание кинотеатра «Татарстан» 1964 года за 140 млн рублей. В здании — два кинозала на 81 и 210 мест, есть ресторан и кафе с кухней.

Казанский «Татарстан» эпохи перестройки. Источник: pastvu.com

Надо сказать, что первые залы с проекторами появились в Казани в марте 1908 года. Это были частные инициативы. Тогда вдова надворного советника Котелова решила открыть синема «XX век» на Рыбнорядской улице. Тут же схожие прошения подали по поводу кинематографа на Устьинской пристани и на Николаевской площади в доме Чукашева (бывший Юшкова). В одном 1908-м в городе появляются 8 кинотеатров, а также десятки других увеселительных заведений с киноаппаратами вроде театра Купеческого собрания в саду «Эрмитаж» и театра в Русской Швейцарии.

А как, к примеру, сообщал городской справочник за 1910 год, в городе были следующие точки для просмотра киноновинок: «Аполло», «Олимп» и «Патэ» на Баумана, «Пассаж» на Кремлевской (речь идет об Александровском пассаже) и «Свет» на Московской. И это явно не все названия. К примеру, известно, что в Старо-Татарской слободе был кинотеатр «Буфф» на Евангелистовской улице (ныне — Татарстан). В первые месяцы Октябрьской революции количество кинотеатров также не превышало восьми.

«Вузовец», послевоенные годы. Источник: pastvu.com

Клуб — ТЦ — театр — магазин

От тех времен, к примеру, осталось здание кинотеатра «Татарстан», которое до революции называлась «Аполло», «Электра» и «Электро» (так оно называлось до 1950 года). В нулевые годы «Татарстан» превратился в клуб с музыкой, бильярдом и небольшим кинозалом, пережил пожар. А теперь в нем — обычные магазины.

В Казани практически все советские кинотеатры сменили специализацию. В кинотеатре «Победа» (ул. Петербургская, 55б), бывшем Доме офицеров, теперь обитает театр имени Кариева, о его прошлом напоминает невысокая сцена. В доме, где работал «Костер» (ул. Декабристов, 158), теперь офисы и торговые точки. «Идел» (ул. Фрунзе, 5), успевший побыть в девяностые и нулевые ночным клубом, стал торговым домом. «Звезда» или «Звездочка» (ул. Клары Цеткин, 6) на время приютила телекомпанию «Вариант», а теперь ее настолько обезличили, что и определить назначение здания трудно.

На месте «Дружбы» (Сибирский тракт, 13) — внушительная высотка. «Аншлаг» (ул. Адоратского, 12а) также перешел в разряд клубов, а потом и банкетных залов. Вместо кинотеатра имени Тукая (ул.Тукая, 64), ранее «Чаткы», известного тем, что здесь после революции показывали фильмы с татарскими субтитрами, сейчас новое здание с магазином «Бәхетле».

Кинотеатр имени Тукая, 1964 год. Источник: pastvu.com

Как Мулланур кино прекратил

Вовсе пропал кинотеатр «Вузовец» (он же «Мулен Руж», «Народный», «Рот Фронт») примерно в районе Некрасова и Бутлерова, у подножия памятника Муллануру Вахитову. Бывший дом мастерового Зуева снесли при очередной «чистке» города от трущобных застроек.

Любопытная судьба у «Спутника». Изначально это было здание лавок купца Андрея Курманаева у Толкучего рынка 1872 года, которое в 1961 году новые власти превратили в «Спутник» (в частности, часть окон заложили кирпичом), а тот закрылся в 90-е. В июне 2012 года здание начали разбирать, в ходе чего удалось выявить сохранившиеся части. С 2018 года его реконструировала «Мастерская архитектора Мамлеевой». Теперь здесь ресторан.

Редкий кинотеатр, переживший революцию и дикий капитализм, — это «Родина». До государственного переворота он назывался «Фантазией», потом — «Грингри», а при Советах — «Унион», а нынешнее имя получил в 1938 году. Теперь же «Родина» — многозальный комплекс.

«Спутник» в 80-е. Источник: pastvu.com

Кинотеатр «Мир» (ул. Достоевского, 30) был построен в 1959 году и теперь остается единственным однозальным кинотеатром Казани. Недавно здесь поменяли акустическую систему. Кроме этого, он является частью «Татаркино», так что здесь зачастую проходят премьеры местных картин, включая памятный показ короткометражки «Айсылу», когда зрителей оказалось так много, что фильм пришлось показать несколько раз.



Как и «Родина», «Мир» — редкий пример кинотеатра, который поддерживает локальных авторов, которым нелегко втиснуться в рамки сети мультиплексов. Парадоксальным образом с уходом в прошлое советских однозальников стало тяжелее и тем, кто в советскую систему как бы не вписывается, — независимым режиссерам. Показательно, что последние известные нашему изданию показы казанских короткометражек и вовсе прошли в ДК им. Ленина.