Эксперт: новая схема мошенничества без СМС-кодов — результат снижения эффективности старых методов
IT-эксперт Алексей Курочкин рассказал о появлении новой схемы мошенников, которые обходятся без СМС-кодов. По его словам, это связано с тем, что старые методы стали менее эффективными. Об этом сообщили в RT на русском.
— Вариантов схем множество, и все их не перечислить. Главное — быть внимательным к сайтам, которые вы посещаете, — уточнил Курочкин.
Он рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, а лучше самостоятельно вводить адреса официальных сайтов банков или «Госуслуг» в браузере.
Также эксперт посоветовал использовать мобильные приложения для доступа к услугам, что может снизить риск мошенничества.
— Это хороший вариант для повышения безопасности, — добавил он.
Напомним, что в России мошенники нашли новый способ обмана граждан, оформляя кредиты под предлогом трудоустройства в массовке. Злоумышленники размещают объявления о наборе актеров для массовых сцен на различных интернет-площадках. Они привлекают доверчивых россиян, обещая им работу и делая комплименты о внешности. На собеседованиях мошенники убеждают людей подписать документы, которые на самом деле являются кредитными соглашениями.
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