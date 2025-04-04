Эксперт: новая схема мошенничества без СМС-кодов — результат снижения эффективности старых методов

Фото: Динар Фатыхов

IT-эксперт Алексей Курочкин рассказал о появлении новой схемы мошенников, которые обходятся без СМС-кодов. По его словам, это связано с тем, что старые методы стали менее эффективными. Об этом сообщили в RT на русском.

— Вариантов схем множество, и все их не перечислить. Главное — быть внимательным к сайтам, которые вы посещаете, — уточнил Курочкин.

Он рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, а лучше самостоятельно вводить адреса официальных сайтов банков или «Госуслуг» в браузере.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также эксперт посоветовал использовать мобильные приложения для доступа к услугам, что может снизить риск мошенничества.

— Это хороший вариант для повышения безопасности, — добавил он.

Напомним, что в России мошенники нашли новый способ обмана граждан, оформляя кредиты под предлогом трудоустройства в массовке. Злоумышленники размещают объявления о наборе актеров для массовых сцен на различных интернет-площадках. Они привлекают доверчивых россиян, обещая им работу и делая комплименты о внешности. На собеседованиях мошенники убеждают людей подписать документы, которые на самом деле являются кредитными соглашениями.



Анастасия Фартыгина