В Башкирии при разбойном нападении убили 100-летнего ветерана войны

Следственный комитет Башкирии расследует обстоятельства разбойного нападения и убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Тело ветерана Ивана Несмеянова было найдено 9 июля в его собственном доме в селе Леуза Кигинского района Башкирии. По предварительной версии, мужчину убили в результате разбойного нападения.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата следственного управления, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики, возглавляемая заместителем руководителя следственного управления республики. Оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего, передают в ведомстве.

Как пишет «Российская газета», Иван Несмеянов вел активный образ жизни, участвовал в жизни родного села, проводил уроки в школах. Столетие он отметил в ноябре 2019 года. На свой юбилей он прочитал наизусть всю поэму Константина Симонова «Ледовое побоище».

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