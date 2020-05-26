В Уфе за шесть недель построили инфекционный госпиталь

Фото: правительство РБ

В Уфе завершено строительство инфекционного госпиталя на 382 койки. Строительство велось шесть недель и завершено в рекордно короткие сроки.

Как сообщил глава РБ Радий Хабиров, корпуса больницы на 80% возведены из строительных материалов башкирских производителей.

«К примеру, сендвич-панели завозили из Нефтекамска, цемент, щебень, плиточный клей — тоже все наше. Это позволило значительно удешевить стройку, и мы будем использовать этот опыт при строительстве других социальных объектов», — рассказал Хабиров.

Теперь Минздрав региона должен протестировать оборудование и в ближайшее время начать принимать пациентов.

Отметим, что в Казани также ведется строительство инфекционной больницы. В Казани готов первый этаж из четырех этажей.

